日本國寶三浦知良相隔23年半再外流　抵葡萄牙準備借至乙組隊

去季被借至JFL的三浦知良，今日在葡萄牙接受體測。(鈴鹿得分者圖片)

「日本國寶」的前日本國腳、世界最年長的職業球員、55歲的三浦知良，將會在今日（27日）於葡萄牙接受體測，並最快在本周落實借用至乙組的奧利維倫斯。

日本傳媒報道，三浦知良已在周三啟程前往葡萄牙，並在今日接受體測，或在本周內完成加盟奧利維倫斯的手續。報道表示，三浦將以日職球會橫濱FC的借將身份，到葡萄牙乙組踢半個球季至今年暑假。

葡萄牙傳媒亦證實，奧利維倫斯將會借入三浦知良，而且亦會安排他穿上11號球衣，並與另一位隊中的日本裔巴西球員Christian Kendji Wagatsuma Ferreira同樣以「Kazu」作為名字，不過後者的球衣號碼為88。

憂或許沒有上陣機會

三浦知良在出發葡萄牙接受訪問時表示，從沒有一個55歲的球員到歐洲外流，但能夠到一個有深厚足球文化的國家踢球還是值得期待，而他亦希望自己在葡萄牙會取得成功。不過他表示自己的憂慮，他指在未來的半年，自己很有可能沒有爭取到1次的上陣以及入球。

橫濱FC的老闆早前購入了葡乙奧利維倫斯的52.5%股權，因此球隊藉機引入日本球員到歐洲。而球隊將三浦知良借用至葡萄牙，也是為了協助橫濱FC球員登陸葡萄牙鋪路。下月將56歲的三浦知良，去年底曾短暫到葡萄牙考察，之後返回日本進行訓練。而他上季被橫濱FC借用至非職業聯賽的JFL球會鈴鹿得分者效力，不過球會因為之前的營運團隊留下的問題，造成球隊喪失升上職業聯賽的資格。