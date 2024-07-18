日本國腳佐野海舟改口認性侵　或將面臨監禁刑期

日本國腳佐野海舟，被指在日前捲入性侵案。日本媒體報道指佐野已向警方承認控罪，而根據有關的法例，他有可能面對最少5年的刑期，媒體指這位本來被視為日本足球希望的中場可能會因此斷送足球生涯。
23歲的佐野海舟本月初落實轉投德甲的緬恩斯，而德國方面就讓他返回日本，並在下星期回德國報到，就在他即將展開足球新一頁之際就爆出這宗醜聞。根據日本媒體報道，佐野在周三（17日）晚與另一位同案的被告承認了控罪。德國媒體就報道，佐野可能需要面臨長時間的刑期。根據日本傳媒報道，佐野面臨的「不同意性交罪」指控，按法律可判處以5至20年刑期，而這可能讓他的運動員生涯「玩完」。
由於案件對於日本足球界的轟動，傳媒開始挖掘這位防守中場的過去。根據網上的「集英社Online」的報道，有佐野的同學認為他是被無辜牽連。報道指，佐野在高中時代的同學及朋友都指出，這位日本的足球界新秀是一位熱愛足球的球員，甚至在高中一年級時就因為足球而與女友分手。因此他們對佐野被指侵犯女性，在職業生涯重要時刻犯錯而感到驚訝。
學生時代因違規被禁賽
然而媒體亦揭發，佐野在高中三年級因為未成年飲酒而被學校禁止參賽。同學就向媒體表示，他們相信佐野是「無辜」，因為學校禁止他的證據是因為他與其他前輩看球時，相片中出現啤酒罐而被牽連。而日本警視廳之後透露，另外兩位與佐野一同被捕的友人同伴山本泰己及竹内迅人，是他在學生時代的青年隊的同伴。有自稱認識3名被捕者的網民就稱，認為是山本可能是侵犯女子的主犯，又指佐野或是受到山本威脅或是被牽連。他們又指，佐野的問題是與自身的交友狀況有關。