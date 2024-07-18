日本國腳佐野海舟改口認性侵　或將面臨監禁刑期

23歲的佐野海舟本月初落實轉投德甲的緬恩斯，而德國方面就讓他返回日本，並在下星期回德國報到，就在他即將展開足球新一頁之際就爆出這宗醜聞。根據日本媒體報道，佐野在周三（17日）晚與另一位同案的被告承認了控罪。德國媒體就報道，佐野可能需要面臨長時間的刑期。根據日本傳媒報道，佐野面臨的「不同意性交罪」指控，按法律可判處以5至20年刑期，而這可能讓他的運動員生涯「玩完」。

由於案件對於日本足球界的轟動，傳媒開始挖掘這位防守中場的過去。根據網上的「集英社Online」的報道，有佐野的同學認為他是被無辜牽連。報道指，佐野在高中時代的同學及朋友都指出，這位日本的足球界新秀是一位熱愛足球的球員，甚至在高中一年級時就因為足球而與女友分手。因此他們對佐野被指侵犯女性，在職業生涯重要時刻犯錯而感到驚訝。

學生時代因違規被禁賽

然而媒體亦揭發，佐野在高中三年級因為未成年飲酒而被學校禁止參賽。同學就向媒體表示，他們相信佐野是「無辜」，因為學校禁止他的證據是因為他與其他前輩看球時，相片中出現啤酒罐而被牽連。而日本警視廳之後透露，另外兩位與佐野一同被捕的友人同伴山本泰己及竹内迅人，是他在學生時代的青年隊的同伴。有自稱認識3名被捕者的網民就稱，認為是山本可能是侵犯女子的主犯，又指佐野或是受到山本威脅或是被牽連。他們又指，佐野的問題是與自身的交友狀況有關。