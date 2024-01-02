日本地震｜全國大賽石川代表打氣團缺席　對手借出350大聲公其他學校代替打氣

日本石川縣發生7.6級地震，然而適逢年初是日本全國高中足球大賽正在進行中，代表石川縣的星稜高校更是傳統足球強校，可是球隊在第3圈賽事，因為地震缺少了打氣團的支持。在此就見證了日本人的團結精神，因為多支參賽的隊伍球員都到場支持，其中神奈川的日大藤澤球員用膠袋化身為星稜的打氣團，而對手千葉縣的市立船橋，亦借用了350個大聲公，讓星稜打氣團氣勢不會減弱。

日本的全國高中足球賽事，例行在年末年初的時間舉行，而在今日（2日）就進行第3圈的比賽。由千葉縣代表的市立船橋在柏市的主場對石川縣代表的星稜高中，不過石川的打氣團因為震災而無法到來。在次圈出局的日大藤澤高校，約50人的足球部隊員，連同在同一球場出戰，來自名古屋及岡山學藝館的打氣團及家長，還有日丙的福島聯球迷，更組成了臨時的星稜打氣團，代替災區的打氣團為石川代表打氣。