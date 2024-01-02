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體育
2024-01-02 14:02:35

日本地震｜全國大賽石川代表打氣團缺席　對手借出350大聲公其他學校代替打氣

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出局的日大藤澤球員變身星稜打氣團。(X)

出局的日大藤澤球員變身星稜打氣團。(X)

日本石川縣發生7.6級地震，然而適逢年初是日本全國高中足球大賽正在進行中，代表石川縣的星稜高校更是傳統足球強校，可是球隊在第3圈賽事，因為地震缺少了打氣團的支持。在此就見證了日本人的團結精神，因為多支參賽的隊伍球員都到場支持，其中神奈川的日大藤澤球員用膠袋化身為星稜的打氣團，而對手千葉縣的市立船橋，亦借用了350個大聲公，讓星稜打氣團氣勢不會減弱。

日本的全國高中足球賽事，例行在年末年初的時間舉行，而在今日（2日）就進行第3圈的比賽。由千葉縣代表的市立船橋在柏市的主場對石川縣代表的星稜高中，不過石川的打氣團因為震災而無法到來。在次圈出局的日大藤澤高校，約50人的足球部隊員，連同在同一球場出戰，來自名古屋及岡山學藝館的打氣團及家長，還有日丙的福島聯球迷，更組成了臨時的星稜打氣團，代替災區的打氣團為石川代表打氣。

市立船橋借出了大聲公給星稜的打氣團。(X)

市立船橋借出了大聲公給星稜的打氣團。(X)

日本媒體表示，藤澤高中的打氣團團長在昨夜（1日）向校隊的領隊詢問可以做出甚麼時，提出了為星稜打氣的決定，因此校隊的領隊立即向日本足協、高校體育協會取得批准，而星稜的領隊亦對其他對手的聲援表示感謝。藤澤高中更把黃色垃圾袋改造成為自製的打氣團外衣，為星稜打氣。他們更寫上「加油！日本人之間的連繫，今後變得更強！」的標語。至於對手的市立船橋高校，亦將350個打氣大聲公借給星稜。不過最終星稜最終以1:4不敵市立船橋，未能晉身八強。

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