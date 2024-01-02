日本地震｜全國大賽石川代表打氣團缺席　對手借出350大聲公其他學校代替打氣

日本石川縣發生7.6級地震，然而適逢年初是日本全國高中足球大賽正在進行中，代表石川縣的星稜高校更是傳統足球強校，可是球隊在第3圈賽事，因為地震缺少了打氣團的支持。在此就見證了日本人的團結精神，因為多支參賽的隊伍球員都到場支持，其中神奈川的日大藤澤球員用膠袋化身為星稜的打氣團，而對手千葉縣的市立船橋，亦借用了350個大聲公，讓星稜打氣團氣勢不會減弱。
日本的全國高中足球賽事，例行在年末年初的時間舉行，而在今日（2日）就進行第3圈的比賽。由千葉縣代表的市立船橋在柏市的主場對石川縣代表的星稜高中，不過石川的打氣團因為震災而無法到來。在次圈出局的日大藤澤高校，約50人的足球部隊員，連同在同一球場出戰，來自名古屋及岡山學藝館的打氣團及家長，還有日丙的福島聯球迷，更組成了臨時的星稜打氣團，代替災區的打氣團為石川代表打氣。
「がんばれ！日本の絆今こそ強く」— Ｙｕ (@yu_No1_grampus) January 2, 2024
星稜高校応援席より
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日本媒體表示，藤澤高中的打氣團團長在昨夜（1日）向校隊的領隊詢問可以做出甚麼時，提出了為星稜打氣的決定，因此校隊的領隊立即向日本足協、高校體育協會取得批准，而星稜的領隊亦對其他對手的聲援表示感謝。藤澤高中更把黃色垃圾袋改造成為自製的打氣團外衣，為星稜打氣。他們更寫上「加油！日本人之間的連繫，今後變得更強！」的標語。至於對手的市立船橋高校，亦將350個打氣大聲公借給星稜。不過最終星稜最終以1:4不敵市立船橋，未能晉身八強。
敗れた星稜高校の選手に対して「星稜！星稜！星稜！星稜！」— Ｙｕ (@yu_No1_grampus) January 2, 2024
コールをして健闘を称えた市立船橋高校応援団
2024.1.2柏の葉#市船#星稜#高校サッカー#高校サッカー選手権大会 pic.twitter.com/FkNiNeNJ5o
【共に戦おう】— 【公式】高校・大学サッカー ファンページ (@ilovefootballjp) January 2, 2024
対戦相手の市立船橋が石川県の星稜高校にメガホンを提供‼️
サッカーは心を繋ぐ🔥
応援にこれない被災地の方々の想いを背負い星稜が市立船橋と激突🔥
第102回全国高校サッカー選手権大会【3回戦第1試合】
市立船橋(千葉)🆚星稜(石川)pic.twitter.com/iNC2HMwrDR