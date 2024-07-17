日本新晉國腳佐野海舟被指涉性侵　外流德甲或受影響

在本月初宣布，與德甲球會緬恩斯簽約的日本新晉國腳佐野海舟，今日（17日）被日本警方公布因為性侵一名30多歲女子被捕。緬恩斯表示對於佐野被捕消息表示震驚，又指因為對狀況未完全掌握而未能回應。23歲的佐野原定在下周日（21日）出發往德國報到，不過目前願望難以實現。 日本警方在今日公布，佐野在周日（14日）與兩名熟人在文京區湯島的一間酒店內，對一名女性進行性侵。女子其後撥打緊急電話報警，警察到場在酒店附近發現3人，並被帶回警察接受查問，在當日夜晚被正式拘捕。警方透露，3名男子包括佐野否認指控，稱只是與女子一起用膳而已。

Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei.



Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren. (1/2) — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 17, 2024

弟為奧運代表效力荷甲 對於佐野被拘捕，緬恩斯就在社交媒體回應，表示對於新加盟的佐野海舟在自己國內被捕表示震驚。又指目前球會得到訊息不足，因此不會對有關的報道作出回應。同時表示會迅速了解事件的詳情後，並作出處理。23歲的佐野海舟在2019年加入當時還在乙組的町田澤維亞，其後隨着表現獲日職的鹿島鹿角垂青，在2023年賽季加盟。他在去年底首度入選日本國家隊，代替因傷退隊的伊藤敦樹，並在對緬甸的世界盃外圍賽取得首頂國家隊喼帽。他在本月4日落實加盟緬恩斯，但現時可能難以向新球會報到。佐野本身還有一個弟弟佐野航大，目前在荷甲的NEC奈梅亨效力，同時也是日本奧運隊的代表成員。 日本雜誌《每日新潮》的報道，透露案件警方因為被捕人怕遭人認出而沒有公布，但最後被《讀賣新聞》揭發，主要是因為被捕人是日本國家隊的足球員。雜誌指，據報事件在周日凌晨發生，包括佐野在內的3男2女在六本木一間食肆進行集體的相親活動，受害女性是被另一名女性朋友邀請參與，而佐野的另外兩名朋友大約20來歲，並非足球界相關人士。