日本最強運動員DNA？　久保建英16歲堂妹破日本田徑紀錄

16歲的日本少女久保凛，在今日（15日）舉行的奈良縣長跑賽事，刷新了19年的日本女子800米紀錄。而她的堂兄，也正是被稱為「日本美斯」的足球天才，久保建英。可惜是堂兄妹二人都未能參與今年的巴黎奧運會。

仍只是高中二年生的久保凛，在今日舉行的長跑賽事，以1分59秒93的成績，打破由杉森美保在2005年創下的2分00秒45的日本女子800米跑紀錄，也是首次有日本女跑手跑入2分鐘以內。這已是今年世界18歲以下運動員第2快的時間，也是20歲以下的第4位。而總排名則是今年全世界第62快的成績。