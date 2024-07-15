日本最強運動員DNA？　久保建英16歲堂妹破日本田徑紀錄

16歲的日本少女久保凛，在今日（15日）舉行的奈良縣長跑賽事，刷新了19年的日本女子800米紀錄。而她的堂兄，也正是被稱為「日本美斯」的足球天才，久保建英。可惜是堂兄妹二人都未能參與今年的巴黎奧運會。
仍只是高中二年生的久保凛，在今日舉行的長跑賽事，以1分59秒93的成績，打破由杉森美保在2005年創下的2分00秒45的日本女子800米跑紀錄，也是首次有日本女跑手跑入2分鐘以內。這已是今年世界18歲以下運動員第2快的時間，也是20歲以下的第4位。而總排名則是今年全世界第62快的成績。
久保凛の800m日本記録1分59秒93。— EKIDEN NEWS (@EKIDEN_News) July 15, 2024
ペーシングライトもペースメーカーもいない。単独走だったのか。。。すごい。 pic.twitter.com/uHZIiDzUd3
成為日本田徑界新星
16歲的久保凛為人認識，是因為她的堂兄也是一名天才運動員，是目前效力西甲皇家蘇斯達的日本中場久保建英。她在今年6月底的日本田徑錦標賽，跑出2分03秒13的成績，雖然未能取得巴黎奧運的參賽資格，但也造出自己最快的時間並奪得冠軍，而今次更是比第2位快超過5秒的成績奪標。她亦將可以出戰明年在東京舉行的田徑世錦賽，或會是日本2028年洛杉磯奧運的新星。
另外，其堂兄的久保建英也因為效力球會拒絕放人，而令原本適齡的久保無法代表日本出戰奧運。