日本美女騎師藤田菜七子退役或遭封殺　傳日馬會禁參與賽馬事務

日本女騎師藤田菜七子，在上星期五（11日）突然向日本中央賽馬會（JRA）提出退役申請，結束8年半的職業騎師生涯。原因是她被日本媒體踢爆，曾經在騎師的住宿設施內使用手機與外界溝通，最後JRA對她作出停賽處分，而她因此申請退役。事件一度引起爭議，有質疑藤田退役是為逃避處分，而日本媒體跟進指，JRA可能會對藤田作出更嚴厲的禁止參與賽馬事務的處分，令她退役擔當評述等都有困難。 27歲的藤田菜七子，是日本近年受關注的女騎師之一，也令到女騎師在日本成為話題。根據日本媒體指，在去年日本賽馬界發生，有多位年輕騎師因為在騎師的休息室及住宿設施中，使用智能手機，以及向外界聯繫，讓多位騎師被停賽，但當時的公布中沒有藤田菜七子。正當外界認為藤田是榜樣的時候，在上星期三（9日）雜誌《週刊文春》踢爆，藤田其實也有用手機與外界接觸，不過當時僅被JRA作出「嚴重警告」的口頭處分，而沒有停賽，故外界無從得知。

JRA在報道後，翌日宣佈針對在休息室與外界溝通的處分，並在上周五公布藤田的停賽，而藤田同日也向JRA提交退役申請表。當時有人就批評，藤田的行為是要逃避處分的責任。而藤田的「師傅」，現日本練馬師的根本康弘曾否認藤田是逃避責任，更公開指責JRA是不公平地作二度處分，令藤田決定退役，他表示：「無法忘記菜七子哭着填字引退書。」 日本馬會指處分是因虛報 不過JRA之後再作出澄清，指他們並不是對藤田二度處分，並表示在報道後的當日與藤田聯絡，了解她是否有與外界聯繫，並得到確定。協會指，最初對藤田作出的警告，只是因為她當時向協會表示自己只是使用手機瀏覽Twitter以及YouTube，而沒有確認與外界溝通的問題，故此今次JRA的處分是因為她「虛報」。根據日本媒體指，JRA即使藤田退役，也可能對她追加處分。藤田在今年7月公布與JRA的一位職員結婚，並表示未有退役打算，但在3個月後就隨即退役。

根據日本報道，JRA禁止騎師與外界聯繫，是為了防止出現「造馬」的不公平情況，故此從騎術學校就已嚴格地教育禁止使用手機的情況。報道又指，在JRA對藤田的報道完成調查後，即使她已退役也可能要面對包括禁止參與賽馬活動的處分。報道又指，雖然藤田因為是賽馬界的偶像獲得高人氣，而得到電視台垂青，但是如果是被禁止參與賽馬事務，要擔當賽馬評述也有困難，亦會影響接拍廣告及演講的機會。