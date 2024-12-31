日本高校角球怪招致勝　爆冷淘汰上屆全國冠軍

在跨年的期間，也是日本全國高校足球大賽的舉行時期，由於本地賽事的停止，故一直吸引不少人收看這個日本學界的盛事。今屆賽事雖然今日（31日）仍進行第二圈的比賽，但球員們的創意已引發不少話題。當中山口縣代表的高川學園，爆冷以2:1擊敗上屆冠軍的青森山田，而球員手牽手轉圈造就打開紀錄的入球引起關注。

在今日於大宮球場舉行的第二圈賽事，由上屆冠軍的青森山田對上山口縣的高川學園。作為過去10年4奪冠軍的青森，近10年從未試過首戰被淘汰，不過今屆卻成為10年來的第一次。球隊上半場的43分鐘被對手一次的角球攻勢，4名高川學園球員在禁區內圍成一圈旋轉，然後在開出前分開，分散對手的注意，結果造成了入球。下半場高川再憑12碼拉開比數，雖然青森山田之後追回一球，但仍以1:2落敗，成為該校10年來首次在全國大賽首場比賽出局。

高川學園的這一招其實也不是首次使用，這可是他們校隊自創，並早在3年前全國賽事上也受到關注。只是今次成功以這奇招將強敵掃走。

▼高川學園入球片▼