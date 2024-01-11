本田真凛退役　日本「冰上精靈」否認跟兩妹妹轉當藝人（多圖）

有「冰上精靈」稱號的日本花樣滑冰代表本田真凛，在今日（11日）於東京舉行記者會宣布退役。這位僅22歲的日本選手表示，退役後會轉當職業滑冰選手，而不會跟兩位妹妹一樣成為演員。
22歲的本田真凛，在2016年初次贏得世界青少年花樣滑冰的女子冠軍，在之後一年於台北亦獲得銀牌。然而其後亦在國際滑冰聯盟的花樣滑冰大獎賽中，取得過一站季軍，之後曾到美國受訓，然而後來因為傷患影響以及學業而未有出戰更高的大賽。然而由於她曾被稱為日本最美的運動員，因此仍獲得不少的關注，而其兩名妹妹本田望結及本田紗來也學習並參與過花樣滑冰的比賽，但二人目前都以演藝活動為主。
本田真凛今日宣布退役的記者會，也吸引了45間傳媒出席，足見其注視程度。而好在記者會上表示，決定在今個賽後結束近21年的花樣滑冰選手的生涯。本田真凛表示，在2歲開始學習及參與花樣滑冰以來，沒想過退役，並高興當年能夠與姊妹及兄長一同贏得比賽。她又表示，自己仍然很喜歡滑冰，故此在退役後會成為職業的滑冰選手。過去雖然曾經出席過藝能活動，包括去年與女團LE SSERAFIM在電視上表演，而妹妹本田望結也在電視上有不少演出，不過本田真凛就指自己不打算成為演員。
在記者會上亦有被追問到與日本另一位滑冰選手，宇野昌磨之間的事。本田真凛未有回應戀情的傳聞，只笑言仍會支援其他的滑冰選手，因為不少都是與她自小學時代已一起受訓的運動員。