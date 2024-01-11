熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-11 17:07:15

本田真凛退役　日本「冰上精靈」否認跟兩妹妹轉當藝人（多圖）

分享：
日本花樣滑冰選手本田真凛宣布退役。(NHK新聞)

日本花樣滑冰選手本田真凛宣布退役。(NHK新聞)

有「冰上精靈」稱號的日本花樣滑冰代表本田真凛，在今日（11日）於東京舉行記者會宣布退役。這位僅22歲的日本選手表示，退役後會轉當職業滑冰選手，而不會跟兩位妹妹一樣成為演員。

22歲的本田真凛，在2016年初次贏得世界青少年花樣滑冰的女子冠軍，在之後一年於台北亦獲得銀牌。然而其後亦在國際滑冰聯盟的花樣滑冰大獎賽中，取得過一站季軍，之後曾到美國受訓，然而後來因為傷患影響以及學業而未有出戰更高的大賽。然而由於她曾被稱為日本最美的運動員，因此仍獲得不少的關注，而其兩名妹妹本田望結及本田紗來也學習並參與過花樣滑冰的比賽，但二人目前都以演藝活動為主。

(本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) (本田真凛Instagram) 本田真凛。(資料圖片) 本田真凛。(資料圖片) 本田真凛。(資料圖片)

本田真凛今日宣布退役的記者會，也吸引了45間傳媒出席，足見其注視程度。而好在記者會上表示，決定在今個賽後結束近21年的花樣滑冰選手的生涯。本田真凛表示，在2歲開始學習及參與花樣滑冰以來，沒想過退役，並高興當年能夠與姊妹及兄長一同贏得比賽。她又表示，自己仍然很喜歡滑冰，故此在退役後會成為職業的滑冰選手。過去雖然曾經出席過藝能活動，包括去年與女團LE SSERAFIM在電視上表演，而妹妹本田望結也在電視上有不少演出，不過本田真凛就指自己不打算成為演員。

在記者會上亦有被追問到與日本另一位滑冰選手，宇野昌磨之間的事。本田真凛未有回應戀情的傳聞，只笑言仍會支援其他的滑冰選手，因為不少都是與她自小學時代已一起受訓的運動員。

本田真凛與兩位妹妹本田望結及本田紗來。(網上圖片) 本田真凛與女團LE SSERAFIM演出。(本田真凛Instagram)

▼與LE SSERAFIM跳舞片段▼

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受