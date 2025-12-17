日職聯｜明年過渡賽用足球小將波　料要蝕錢搞半季

日本職業聯賽因為明年將會轉為歐洲的跨年制，因此在明年初至世界盃前會舉行半年的過渡聯賽，以避免有半的聯賽空白期。賽會在周二（16日）宣布，這個名為「百年構想聯賽」的過渡賽季將採用印有日本足球經典漫畫《足球小將》的圖案。另外日職聯表示，這個聯賽預料至明年中會帶來43億日圓虧損，但聯賽有足夠儲備應對。
由於明年的J-League要準備更改比賽的賽制，故會在推行前進行一個僅半年的短期聯賽，並以「百年構想聯賽」作為名稱。賽會在周二公布，將與日本本地運動用品品牌合作，採用日本製造的官方足球「Tsubasa J Pro」。在足球上，印有《足球小將》主角大空翼的射門圖案，而在足球上也用英文寫上《足球小將》的名句「足球是我的朋友」。這個過渡聯賽，將復刻日職聯成立初期的其中一個特別環節互射12碼。在比賽的法定90分鐘勝方會獲得3分，負方會0分，而賽和雙方會進行12碼，勝方得2分，而負方得1分，比賽分為東西2組各10隊進行主客各18場比賽，最後2組排名1及2位、3及4位等的球隊會進行淘汰賽，決定最終排名，當中冠軍會獲得2026至27年的亞冠精英聯賽比賽資格。
另外日職聯表示，預計明年6月的財務狀況，會錄得43億日圓的赤字，主要是因為想提升這過渡聯賽的關注度，並且已撥出資金吸引球迷及廣告，同時會租用國立競技場作為比賽場地，同時也向因為會落雪地區的球會作出設施改善的補貼。聯賽的執行委員會表示有關的投資導致的赤字，因為聯賽本身有足夠儲備，故不會令聯賽的財政惡化。
日職百年構想聯賽分組
J1東區：鹿島鹿角、水戶蜀葵、浦和紅鑽、千葉市原、柏雷素爾、FC東京、東京綠茵、町田澤維一1、川崎前鋒、橫濱水手
J1西區：清水心跳、名古屋鯨魚、京都不死鳥、大阪飛腳、大阪櫻花、神戶勝利船、岡山綠雉、廣島三箭、福岡黃蜂、長崎成功丸