日職聯｜明年過渡賽用足球小將波　料要蝕錢搞半季

日本職業聯賽因為明年將會轉為歐洲的跨年制，因此在明年初至世界盃前會舉行半年的過渡聯賽，以避免有半的聯賽空白期。賽會在周二（16日）宣布，這個名為「百年構想聯賽」的過渡賽季將採用印有日本足球經典漫畫《足球小將》的圖案。另外日職聯表示，這個聯賽預料至明年中會帶來43億日圓虧損，但聯賽有足夠儲備應對。

由於明年的J-League要準備更改比賽的賽制，故會在推行前進行一個僅半年的短期聯賽，並以「百年構想聯賽」作為名稱。賽會在周二公布，將與日本本地運動用品品牌合作，採用日本製造的官方足球「Tsubasa J Pro」。在足球上，印有《足球小將》主角大空翼的射門圖案，而在足球上也用英文寫上《足球小將》的名句「足球是我的朋友」。這個過渡聯賽，將復刻日職聯成立初期的其中一個特別環節互射12碼。在比賽的法定90分鐘勝方會獲得3分，負方會0分，而賽和雙方會進行12碼，勝方得2分，而負方得1分，比賽分為東西2組各10隊進行主客各18場比賽，最後2組排名1及2位、3及4位等的球隊會進行淘汰賽，決定最終排名，當中冠軍會獲得2026至27年的亞冠精英聯賽比賽資格。