日職聯｜神戶勝利船主場挫湘南衞冕　廣島三箭失速作客負大阪飛腳

日本職業聯賽的煞科戰，《am730》直擊，上屆冠軍的神戶勝利船在主場迎戰下游球隊湘南比馬，而次席的廣島三箭作客第4位的大阪飛腳。在季尾末段失速的廣島，最終作客輸波，加上冠軍的神戶主場報捷，最終神戶勝利船成功衞冕日職聯賽的冠軍。

上仗亞冠次級聯賽中留力的廣島三箭，今場精銳盡出，希望反超衞冕的神戶勝利船。不過在大阪吹田球場的比賽，廣島開賽11分鐘先失守，大阪飛腳的角球攻勢，由97在遠柱的地波傳中，坂本一彩門前把握機會射入，令飛腳主場領先。落後的廣島不是沒有扳平的機會，當中加藤陸次樹右路底線扣過對手後面對門將，卻被門將的一森純擋出。而20之後有一次門前補射，同樣未能過到一森純，半場廣島落後0:1。