日職聯｜神戶勝利船主場挫湘南衞冕　廣島三箭失速作客負大阪飛腳

日本職業聯賽的煞科戰，《am730》直擊，上屆冠軍的神戶勝利船在主場迎戰下游球隊湘南比馬，而次席的廣島三箭作客第4位的大阪飛腳。在季尾末段失速的廣島，最終作客輸波，加上冠軍的神戶主場報捷，最終神戶勝利船成功衞冕日職聯賽的冠軍。
上仗亞冠次級聯賽中留力的廣島三箭，今場精銳盡出，希望反超衞冕的神戶勝利船。不過在大阪吹田球場的比賽，廣島開賽11分鐘先失守，大阪飛腳的角球攻勢，由97在遠柱的地波傳中，坂本一彩門前把握機會射入，令飛腳主場領先。落後的廣島不是沒有扳平的機會，當中加藤陸次樹右路底線扣過對手後面對門將，卻被門將的一森純擋出。而20之後有一次門前補射，同樣未能過到一森純，半場廣島落後0:1。
VAR判追平無效後再失兩球
落後的廣島下半場依舊主動搶攻，先有東俊希左路殺入禁區，扣過兩名對手後起腳射高。到70分鐘，廣島終於撕破大阪的大門，加藤陸次樹接應隊友的傳中，禁區內控定起腳。可是及後視像助理裁判（VAR）指廣島有球員越位在先入球無效，大阪維持領先。
主隊的大阪在81分鐘再藉一次罰球機會擴大優勢，隊長的中谷進之介接應隊友在遠柱的二傳，門前撞入成2:0。之後坂本一彩再為大阪建功，令大阪飛腳拉開3:0。雖然加藤陸次樹補時接應傳中追回一球，不過廣島作客仍輸1:3。
町田作客輸波前五排名不變
同時舉行的另一場爭標大戰，神戶上半場有宮代大聖及武藤嘉紀的建功，下半場扇原貴宏再為令神戶增添比數，令神戶主場3:0獲勝，衞冕今季日職聯。原本仍有數字上爭標機會的町田澤維亞，就在作客鹿島鹿角的比賽輸1:3，令前5位在煞科日後排名維持不變。