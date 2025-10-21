日職聯｜神戶勝利船發文　聲援球隊勝利女神五百城茉央

神戶勝利船X

上屆日本聯賽冠軍的神戶勝利船，今早（21日）在社交平台上，為球隊的應援大使五百城茉央送上打氣。據報指出，原因是五百城茉央在所屬的偶像團體，失去了主力成員的資格。網民就在社交平台稱讚球隊，在困難時候為夥伴提供支持。

由日本樂天集團贊助的神戶勝利船，目前在聯賽排第4，落後榜首的鹿島鹿角5分。在上星期的榜首關鍵大戰，勝利船主場僅與鹿島悶和0:0，失去爭取拉近距離的機會。而球隊明日（22日）又會作客南韓，與江原FC進行亞冠盃精英聯賽的聯賽階段比賽，神戶目前確實是在雙線發展。而球隊適逢今年是成立30周年的紀念，因此與同為兵庫縣出生，日本女子偶像組合乃木坂46的成員五百城茉央合作，作為球隊的應援大使，並透過出售印有偶像成員的應援商品，為球隊賺到不少。而在五百城在場的場合，神戶至今仍錄得不敗，包括周日對鹿島一戰，因此也有着球會「勝利女神」的稱呼。