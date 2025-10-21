日職聯｜神戶勝利船發文　聲援球隊勝利女神五百城茉央

上屆日本聯賽冠軍的神戶勝利船，今早（21日）在社交平台上，為球隊的應援大使五百城茉央送上打氣。據報指出，原因是五百城茉央在所屬的偶像團體，失去了主力成員的資格。網民就在社交平台稱讚球隊，在困難時候為夥伴提供支持。
由日本樂天集團贊助的神戶勝利船，目前在聯賽排第4，落後榜首的鹿島鹿角5分。在上星期的榜首關鍵大戰，勝利船主場僅與鹿島悶和0:0，失去爭取拉近距離的機會。而球隊明日（22日）又會作客南韓，與江原FC進行亞冠盃精英聯賽的聯賽階段比賽，神戶目前確實是在雙線發展。而球隊適逢今年是成立30周年的紀念，因此與同為兵庫縣出生，日本女子偶像組合乃木坂46的成員五百城茉央合作，作為球隊的應援大使，並透過出售印有偶像成員的應援商品，為球隊賺到不少。而在五百城在場的場合，神戶至今仍錄得不敗，包括周日對鹿島一戰，因此也有着球會「勝利女神」的稱呼。
先日の鹿島戦でも素敵な笑顔を見せてくれた乃木坂46の五百城茉央さん。— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) October 21, 2025
ヴィッセル神戸は五百城さんを応援しています💪
これからもトモニ❤️❤️#visselkobe #ヴィッセル神戸 @nogizaka46 pic.twitter.com/1NChCOdHpP
「勝利女神」帖文大受歡迎
不過在神戶對鹿島的同一日，有關的偶像團體就公布在新曲的主力成員沒有五百城。勝利船在今日的社交平台就為球隊大使送上支持，表示：「茉央會永遠向前，我們就一起向前邁進。無論發生任何事，我們都會捱過。為着夢想活下去。」勝利船的帖文現在已獲得逾1.2萬的點讚，比球會平常只有數百的支持來得多，有網民讚揚球會的熱情，以及為合作夥伴作出支持，而不僅僅利用別人名氣。