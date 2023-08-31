日職｜前曼聯中場馬達或投神戶　恩尼斯達離隊後補充新星

自恩尼斯達（Andres Iniesta）離開神戶勝利船，日職聯突然又少了國際級的球星。不過日本媒體周三（30日）報道，神戶已經向前曼聯的中場桑馬達（Juan Mata）開出合約，雙方的談判順利，或會在今夏落實加盟，成為日職聯新的注目巨星。
35歲的馬達在2022年球季，結束與曼聯的合約後，去季轉投土耳其的加拉塔沙雷，並在今夏與加拉塔沙雷約滿，目前處於自由身。日本傳媒表示，知情人士透露神戶已經向馬達開出新約，兩者在商談過程順利，預計可以在9月8日完成註冊。神戶過去在贊助商樂天集團的支持下，簽入過不少大名的歐洲球星，當中包括前阿仙奴的德國射手普度斯基（Lukas Podolski）以及前巴塞隆拿中場的恩尼斯達。
前日本國腳高原直泰退役
神戶目前在日職排第2位，有機會爭取球會史上首個聯賽冠軍，球會的高層曾向傳媒表示，他們正在轉會市場上，尋找有力的球員加盟。在沙特阿拉伯大手增兵之下，日職聯賽雖然薪金不及中東，但因為日本獨有的魅力，也令不少歐洲球星有意到日本效力。
另外，前日本國腳的高原直泰今日亦宣布退役。這位44歲的日本射手，在早年轉戰日本業餘的JFL聯賽，並以球員兼領隊身份帶領沖繩SV爭取升上職業。他在今日召開記者會宣布在季末退役，並會以領隊身份繼續留隊。而早前有關於浦和紅鑽球迷的暴力事件，日本足協亦作出處分，當中18名球迷被處分，其中17人被無限期禁止入場觀賽，另1人被禁止入場5場。