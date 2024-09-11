日職｜天皇盃8強 「一哥」三箭誓踢飛腳

以4冠王為目標的廣島三箭，剛戰卻在日聯盃慘被名古屋鯨魚淘汰，夢想粉碎。不過，三箭貴為日職「一哥」，收拾心情後，今日再在天皇盃八強登場，主場迎戰大阪飛腳；憑較佳實力，加上上仗後備登場首演的葡萄牙國腳前鋒柏辛斯亞(Goncalo Paciencia)要全力省招牌，有望打敗久疏戰陣的飛腳，率先闖四強(球賽編號FB0421，9月11日17:30開賽)。

三箭今季以衝擊日職、日聯盃、天皇盃及亞冠二的四項賽事冠軍為目標；可惜早前在日聯盃八強戰，次回合連加時主場卻以1比2不敵鯨魚，兩回合打和2比2，最後輸互射12碼出局。上仗加時曾射入靚罰球的中場重心東俊希賽後表示：「這裡有經驗豐富的球員，因此我們都能夠很好地控制情緒；我已經準備好迎接天皇盃了，就讓我們贏出下場賽事吧！」