日職｜天皇盃8強 「一哥」三箭誓踢飛腳

以4冠王為目標的廣島三箭，剛戰卻在日聯盃慘被名古屋鯨魚淘汰，夢想粉碎。不過，三箭貴為日職「一哥」，收拾心情後，今日再在天皇盃八強登場，主場迎戰大阪飛腳；憑較佳實力，加上上仗後備登場首演的葡萄牙國腳前鋒柏辛斯亞(Goncalo Paciencia)要全力省招牌，有望打敗久疏戰陣的飛腳，率先闖四強(球賽編號FB0421，9月11日17:30開賽)。
三箭今季以衝擊日職、日聯盃、天皇盃及亞冠二的四項賽事冠軍為目標；可惜早前在日聯盃八強戰，次回合連加時主場卻以1比2不敵鯨魚，兩回合打和2比2，最後輸互射12碼出局。上仗加時曾射入靚罰球的中場重心東俊希賽後表示：「這裡有經驗豐富的球員，因此我們都能夠很好地控制情緒；我已經準備好迎接天皇盃了，就讓我們贏出下場賽事吧！」
三箭前鋒柏辛斯亞作用大
球隊決心充足，更重要是三箭在上仗不敵鯨魚之前，其實在各項正式賽事中錄得10連勝佳績，論近況肯定是全日職最強。剛從波琴加盟的柏辛斯亞，雖然素來並非多產射手，但在前線鋪橋搭路，作用甚大；此子上仗後備登場，表現尚可，但卻在互射12碼時宴客，慘成出局罪人，今場要打爭氣波，並以個人曾多年効力各歐洲頂級聯賽的卡士，有望帶領球隊取勝。
對手飛腳原定在8月底對大阪櫻花的日職打吡戰，因颱風關係延期，至今已有兩星期多未有比賽，球員久疏戰陣。再者，該隊在日職已經連續5場不勝，狀態平平，計各項賽事近3場共失6球；再考慮該隊近3次造訪三箭錄得1和2負劣績，今場不值支持。其餘3場半準決賽，將分別於本月稍後進行。