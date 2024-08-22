日職｜奧運腳藤尾翔太操刀12碼整濕足球惹熱議

今季的日本職業聯賽已完成超過一半，當中聯賽榜首仍是升班馬的町田澤維亞，這支小球會目前與次席的廣島三箭相差4分，與第3的鹿島鹿角都有5分距離。不過在上周末（17日）町田對另一支升班馬磐田山葉的比賽，日本奧運隊前鋒的藤尾翔太在一次主射12碼的行為就引起爭議。原因是他把水樽的水弄濕比賽的足球，以增加龍門撲救的難度。

今季在日職一鳴驚人的町田，前鋒的藤尾翔太有關的行為其實不是首次。根據日本媒體指出，他早在5月19日對東京綠茵時已經有在12碼前用水樽弄濕皮球的行為。在之後6月底對大阪飛腳，也同樣試圖把球弄濕，只是被大阪球員阻止。在上周末對磐田，藤尾試圖「重施故技」，不過今次被球證發現。球證之後要求更換皮球主射，雖然藤尾提出抗議，但未獲接納，而他操刀依然射入，而最終町田大勝4:0。