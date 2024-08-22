日職｜奧運腳藤尾翔太操刀12碼整濕足球惹熱議

今季的日本職業聯賽已完成超過一半，當中聯賽榜首仍是升班馬的町田澤維亞，這支小球會目前與次席的廣島三箭相差4分，與第3的鹿島鹿角都有5分距離。不過在上周末（17日）町田對另一支升班馬磐田山葉的比賽，日本奧運隊前鋒的藤尾翔太在一次主射12碼的行為就引起爭議。原因是他把水樽的水弄濕比賽的足球，以增加龍門撲救的難度。
今季在日職一鳴驚人的町田，前鋒的藤尾翔太有關的行為其實不是首次。根據日本媒體指出，他早在5月19日對東京綠茵時已經有在12碼前用水樽弄濕皮球的行為。在之後6月底對大阪飛腳，也同樣試圖把球弄濕，只是被大阪球員阻止。在上周末對磐田，藤尾試圖「重施故技」，不過今次被球證發現。球證之後要求更換皮球主射，雖然藤尾提出抗議，但未獲接納，而他操刀依然射入，而最終町田大勝4:0。
守門員覺得討厭
這事故在日本引起了熱議。日本足球雜誌就指，雖然用水樽弄濕皮球的行為不屬於違規，不會視為犯規行為。然而水樽的水本意是讓球員補充水份，而不是用於弄濕皮球，故球證也可以把他行為視為欠體育精神而出示黃牌警告。而有日本守門員教練就表示，也有與其他門將討論這對門將的影響。守門員指對行為很討厭，他們指守門員不在意對手主射時踢起水花，然而在濕滑的草地上，皮球的速度會因此而提升，同時軌跡亦會有所改變。不過守門員相信，操刀者本身也不會覺得自然。
有日職的記者就認為，在過去都有球員在罰球、角球等向皮球潑水，不過因為不是大量而未有受關注。而藤尾也是今季才開始有這樣的行為，在現時受到爭議之下，相信他很難會繼續下去，而且他本身就是一位受關注的前鋒球員，故此為自己前途着想，他也未必敢繼續。至於有青訓教練就指，這行為可視為一種增加12碼的入球機會的策略，但作為青訓指導，他們認為不應該這樣做，這會對年輕球員有不好的影響。