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體育
2023-10-31 12:40:05

日職｜恩尼斯達回歸日本球壇　入股歐冲前球會

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前西班牙國腳恩尼斯達的公司，注資日本丙組球會YSCC橫濱。(日職官網)

前西班牙國腳恩尼斯達的公司，注資日本丙組球會YSCC橫濱。(日職官網)

前西班牙國腳的恩尼斯達（Andres Iniesta），雖然今夏離開日職聯的神戶勝利船，轉投阿聯酋聯賽。不過曾表示日本是自己第二個家的恩尼斯達，最近據報旗下體育公司，會注資日丙球會的YSCC橫濱，繼續為日本球壇作出貢獻。

日本傳媒報道，日丙的YSCC橫濱公布，恩尼斯達有份合資的西班牙體育娛樂事業公司，將與球隊達成資金合作的協議，以幫助這支日丙球會增強實力。而據報恩尼斯達亦會與橫濱的一間老牌的體育會合作，以推動體育事業。

在神戶效力了5年的恩尼斯達，在離隊時也不諱言自己喜歡在日本的生活。傳媒報道，這位39歲的巴塞隆拿球星，在今年初上陣機會漸減之下，開始尋求在日本的其他機會，並藉此與YSCC橫濱有聯繫。據報在他轉投阿聯酋後，有關的企業仍有與YSCC橫濱商討合作，並在10月底達成有關提供資金的協議，而有關公司會同時協助處理球會的事務。

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恩尼斯達在5年前加盟日本聯賽。(資料圖片)

恩尼斯達在5年前加盟日本聯賽。(資料圖片)

協助化解財政危機

報道指，由於YSCC橫濱是使用日本當地最古老的體育會YC＆AC的訓練設施，而這方面吸引了恩尼斯達及其合作伙伴，尤其有關設施擁有一定的歷史，加上橫濱是日本近代體育的發跡地。報道又指，這支YSCC橫濱今年初因為負債問題一度引發破產危機，而恩尼斯達的企業協助了球會渡過有關危機，同時亦協助YC＆AC籌集資金更新老化的體育設施。而恩尼斯達亦協助YSCC橫濱尋找球員，以及為他們的球員借至西班牙低組別。

YSCC橫濱在兩年前曾簽入前香港代表的歐陽耀冲，不過在未有上陣後，這位前港腳轉投日丙另一支隊伍的盛岡仙鶴。YSCC橫濱過去也曾協助在日本尋求庇護的緬甸門將Pyae Lyan Aung，該門將之後取得日本的難民資格，其後離開了YSCC橫濱尋找工作。

效力YSCC橫濱的港將歐陽耀冲。(YSCC橫濱官方圖片)

效力YSCC橫濱的港將歐陽耀冲。(YSCC橫濱官方圖片)

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