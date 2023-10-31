日職｜恩尼斯達回歸日本球壇　入股歐陽耀冲前球會YSCC橫濱

前西班牙國腳的恩尼斯達（Andres Iniesta），雖然今夏離開日職聯的神戶勝利船，轉投阿聯酋聯賽。不過曾表示日本是自己第二個家的恩尼斯達，最近據報旗下體育公司，會注資日丙球會的YSCC橫濱，繼續為日本球壇作出貢獻。

日本傳媒報道，日丙的YSCC橫濱公布，恩尼斯達有份合資的西班牙體育娛樂事業公司，將與球隊達成資金合作的協議，以幫助這支日丙球會增強實力。而據報恩尼斯達亦會與橫濱的一間老牌的體育會合作，以推動體育事業。

在神戶效力了5年的恩尼斯達，在離隊時也不諱言自己喜歡在日本的生活。傳媒報道，這位39歲的巴塞隆拿球星，在今年初上陣機會漸減之下，開始尋求在日本的其他機會，並藉此與YSCC橫濱有聯繫。據報在他轉投阿聯酋後，有關的企業仍有與YSCC橫濱商討合作，並在10月底達成有關提供資金的協議，而有關公司會同時協助處理球會的事務。