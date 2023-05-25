日職︱恩尼斯達無悔加盟神戶　7月作告別戰

雖然事前已向傳媒漏風聲，不過恩尼斯達是否退役，以及時刻未明。神戶在記者會安排隊友的大迫勇也、武藤嘉紀及山口螢等的主力及前日本國腳到場支持。記者會在日本時間中午舉行，在20分鐘延誤後，恩尼斯達抵達場地。而神戶的贊助商，樂天集團的社長三木谷浩史就宣布，恩尼斯達將會離隊，並以7月1日的日職聯賽對札幌為告別戰。他又指，恩尼斯達在神戶的5年，是球會、日本足球界的重要資產。

日職球會神戶勝利船在今早（25日）突然宣布召開記者會，宣布39歲的恩尼斯達（Andres Iniesta）將要會見記者。恩尼斯達在記者會上確認有關離隊的消息，並會在7月1日對札幌岡薩多的聯賽作為其告別戰。

仍希望爭取上陣

恩尼斯達之後在記者會上表示：「5年前，我作出人生之中最重要的一個決定。離開巴塞隆拿，與家人去到一個遙遠的地方生活。我很高興有這個決定，來到神戶是我人生最好的決定，我一生都會引以為傲。」他又表示：「我還想繼續比賽。然而在道路上，出現了分歧，教練的優次決定開始與我的不一樣。這就是現實，我需要去接受，因此離開是一個比較好的決定。能夠在這個國家生活及比賽5年，是一個無可取代的經歷。」恩尼斯達眼泛淚光的指：「我的兩個孩子在日本出生，我的家庭在這個美好的國家成長，學習這裡的語言，在這裡發展出友誼。」

恩尼斯達5年前在巴塞離隊後，就轉往日本發展，並為神戶贏過2019年的天皇盃冠軍，之後亦在日本超級盃中勝出。不過神戶在過去多年都未能於聯賽取得成績，今屆球隊則在聯賽榜首上領先，但恩尼斯達的上陣次數大減。恩尼斯達一直表示很喜歡日本的生活，尤其球迷會給予他們家庭空間，令他們可以有私人空間生活。

在恩尼斯違宣布離隊之後，不少球迷立即為7月1日的比賽「撲飛」，目前已僅餘少量3樓看台門票。