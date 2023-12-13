日職｜日媒曝擬取消禁止企業冠名規則　賽會否認指報道並無根據

日本職業聯賽在今日（13日）有傳可能改變賽會30年來的歷史，開放企業冠名。不過賽會今早隨即回應指報道並無事實根據，指董事會至今未有討論過事件。
日本職業聯賽自成立開始，就嚴格限制禁止球會名稱加入企業冠名，而這亦成了日職聯的基礙，對當時以企業為單位的日本球會，在要加入時都需要改組及易名。然而今日就有媒體報道，稱賽會打算在下星期舉行的理事會，討論有關取消這個30年來的限制，並在來季推行。不過賽會今日就立即否認事件。
時任會長指要球會建立地方根基
根據日本《體育報知》的報道，稱日職聯對解禁企業冠名的方案已進入最後階段，並且在下周二（19日）的理事會上確認，在下個球季開始實行。報道又指，有關的解禁旨在提高球會經營的收益，並且各支球會的代表之間已經取得共識，只等待實行的時間，而這有可能會在下一個球季開始推行。
日本職業聯賽在1993年成立時，時任日本足協會長的川淵三郎認為，取消企業命名，並以地方為名可以提高與地方之間的聯繫，當時雖然受到企業的反對，認為影響宣傳的效果。不過川淵解釋，因為日本的球會當時缺乏地方的根基，因此為加強與地方的聯繫而實施有關限制至今。
球會經營者望改革獲穩定收入
目前日本3級聯賽共60支球會全都以地方命名，然而因為受到新冠疫情影響，令入場門票收入大減，而僱傭合約的改變以及日圓貶值的影響，球會希望加入企業命名達到宣傳效果及確保球會收入。報道又表示，有關人士認為在解除限制之後，可能會吸引對投資日本市場有興趣的外資企業注意，並為日職聯帶來海外的資金。報道又指，日本職業棒球都容許企業命名並得到發展，相信會是日本足球發展的新方向。
賽會早上的聲明就指，有關的報道並無事實的根據，又指有關容許贊助商名字加入球會名，並未經過賽會的委員會及董事會討論。聲明指，日職聯仍會希望球會能建構地方的基礎及將足球普及。