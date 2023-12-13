日職｜日媒曝擬取消禁止企業冠名規則　賽會否認指報道並無根據

日本職業聯賽在今日（13日）有傳可能改變賽會30年來的歷史，開放企業冠名。不過賽會今早隨即回應指報道並無事實根據，指董事會至今未有討論過事件。 日本職業聯賽自成立開始，就嚴格限制禁止球會名稱加入企業冠名，而這亦成了日職聯的基礙，對當時以企業為單位的日本球會，在要加入時都需要改組及易名。然而今日就有媒體報道，稱賽會打算在下星期舉行的理事會，討論有關取消這個30年來的限制，並在來季推行。不過賽會今日就立即否認事件。

時任會長指要球會建立地方根基 根據日本《體育報知》的報道，稱日職聯對解禁企業冠名的方案已進入最後階段，並且在下周二（19日）的理事會上確認，在下個球季開始實行。報道又指，有關的解禁旨在提高球會經營的收益，並且各支球會的代表之間已經取得共識，只等待實行的時間，而這有可能會在下一個球季開始推行。 日本職業聯賽在1993年成立時，時任日本足協會長的川淵三郎認為，取消企業命名，並以地方為名可以提高與地方之間的聯繫，當時雖然受到企業的反對，認為影響宣傳的效果。不過川淵解釋，因為日本的球會當時缺乏地方的根基，因此為加強與地方的聯繫而實施有關限制至今。