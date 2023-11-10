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體育
2023-11-10 18:38:30

日職｜日媒爆多支職業球會涉漏報稅項　日職聯去信球會指或影響經營

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J League官方圖片

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日本傳媒報道，日本國稅局在周四（9日）指出多支日本職業球會漏報稅項。由於情況嚴重，日本職業聯賽向全部60間球會發信，呼籲球會需要適當提交稅務資料，以免影響球會的經營。而傳媒稱，漏報的稅項主要涉及外援球員的薪酬及有關合約內容。

日本傳媒報道，國稅局在今年春季開始，已對國內的外援球員進行稅務調查。調查發現，在日本國內不少外援球員的合約與報稅的內容不符，部份需要重新填寫有關的稅務報表。報道，有前大阪飛腳的外援球員已受到指控，而包括名古屋鯨魚在內的球隊，都受到有關的調查。

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名古屋鯨魚主場豐田球場。(本報攝)

名古屋鯨魚主場豐田球場。(本報攝)

球會申報球員身份有誤差

報道指，球員與球會簽訂合約時，球會多數會協助球員繳付有關的稅項，而根據球員的合約期限及居住年期，將會分為居民及非居民，當中居民需要繳付在日本的稅務。報道指，不少的球會會將球員申報為「非居民」，以取得較低的稅額，而日本國稅局就以球員合約的內容，決定是否「非居民」，而當中「居民」需要支付多約30%的稅金。

而近年因為要爭取留人，令日本球會要增加合約年期，不過多數球會仍「慣性」將球員申報為「非居民」。傳媒向日職聯查詢時，日職聯回應指不回應個別事件，但是表示知悉有部份稅務問題出現偏差，故此呼籲球會在稅務問題作出正當的申報。

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