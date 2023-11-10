日職｜日媒爆多支職業球會涉漏報稅項　日職聯去信球會指或影響經營

日本傳媒報道，日本國稅局在周四（9日）指出多支日本職業球會漏報稅項。由於情況嚴重，日本職業聯賽向全部60間球會發信，呼籲球會需要適當提交稅務資料，以免影響球會的經營。而傳媒稱，漏報的稅項主要涉及外援球員的薪酬及有關合約內容。

日本傳媒報道，國稅局在今年春季開始，已對國內的外援球員進行稅務調查。調查發現，在日本國內不少外援球員的合約與報稅的內容不符，部份需要重新填寫有關的稅務報表。報道，有前大阪飛腳的外援球員已受到指控，而包括名古屋鯨魚在內的球隊，都受到有關的調查。