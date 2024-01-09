日職｜日本前國腳遠藤保仁退役　保持國際賽最多上陣紀錄

43歲的遠藤保仁在2020年以借用身份轉投靜岡的磐田山葉，在今季帶領球隊重回日職聯後，在今日宣告退役。過去672次在日職聯上陣，以及日本史上最多152次代表國家隊出戰的中場指揮官，確定會返回曾效力達20年的大阪飛腳擔任球會的教練。

返回大阪飛腳出任助教

遠藤職業生涯從未外流，並且自2001年加盟大阪飛腳後，一直是效力至2020年，而他在2005年及2014年兩次為大阪贏得日職聯冠軍及在2008年贏得亞冠盃的冠軍。他雖然已經43歲，但今季仍為磐田在日乙上陣21次，當中最後一次上陣是在10月7日與清水心跳上演的靜岡打吡，以後備身份入替。日本媒體表示，遠藤在去年底已取得日本足協的C級教練牌照，因此來季會返回大阪任助教。遠藤表示，在磐田的3年感到很快樂，亦感謝當地球迷的支持，而他將會重返大阪。