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體育
2024-01-09 14:32:18

日職｜日本前國腳遠藤保仁退役　保持國際賽最多上陣紀錄

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前日本國腳遠藤保仁。(日本足協圖片)

前日本國腳遠藤保仁。(日本足協圖片)

日本前國腳遠藤保仁在今日（9日）宣布退役，這位代表日本國家隊上陣最多的罰球專家，將會返回效力長達20年的大阪飛腳擔任助教。

43歲的遠藤保仁在2020年以借用身份轉投靜岡的磐田山葉，在今季帶領球隊重回日職聯後，在今日宣告退役。過去672次在日職聯上陣，以及日本史上最多152次代表國家隊出戰的中場指揮官，確定會返回曾效力達20年的大阪飛腳擔任球會的教練。

日本近代罰球王遠藤保仁退役。(磐田山葉圖片)

日本近代罰球王遠藤保仁退役。(磐田山葉圖片)

返回大阪飛腳出任助教

遠藤職業生涯從未外流，並且自2001年加盟大阪飛腳後，一直是效力至2020年，而他在2005年及2014年兩次為大阪贏得日職聯冠軍及在2008年贏得亞冠盃的冠軍。他雖然已經43歲，但今季仍為磐田在日乙上陣21次，當中最後一次上陣是在10月7日與清水心跳上演的靜岡打吡，以後備身份入替。日本媒體表示，遠藤在去年底已取得日本足協的C級教練牌照，因此來季會返回大阪任助教。遠藤表示，在磐田的3年感到很快樂，亦感謝當地球迷的支持，而他將會重返大阪。

這位日本近代罰球專家，在2002年已經開始代表國家隊，在2006年世界盃決賽周未有獲得上陣，不過之後逐漸成為日本的中場核心，曾3次帶領日本國家隊出戰世界盃，並錄得152次國際賽上陣，是日本國家隊史上最多上陣的球員，與第2的長友佑都相差有10場。

 

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