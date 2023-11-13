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體育
2023-11-13 13:52:37

日職｜浦和前國腳西川周作重現漫畫式犯錯　神戶勝利船戲劇性反勝（附比賽精華）

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神戶勝利船憑對手一個大錯意外獲勝。(日職官網)

神戶勝利船憑對手一個大錯意外獲勝。(日職官網)

周日（12日）的日職聯出現一個《足球小將》式的失誤。浦和紅鑽門將的西川周作，在球隊追平後的一個罰球，突然衝上前場希望爭取入球，可是他未能入波後被對手一次反擊，由大迫勇也射入空門，令榜首神戶勝利船逃過失分的機會，以2:1戲劇性擊敗浦和，在榜首繼續領先。

在日本漫畫《足球小將》曾有一段故事，門將林源三在漢堡對拜仁慕尼黑的比賽因為求勝心切而上前助攻，卻被對手把握機會射空門。同一情景，周日在日職的關鍵大戰卻竟然真人重現。在聯賽領先的神戶勝利船，在這場比賽雖然下半場攻入領先，可是在補時階段遭紅鑽的荷西簡迪（Jose Kante）混戰中把握機會追平。

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西川周作補時突然走上前場。(影片截圖) 西川周作衝門失敗。(影片截圖) 大迫勇也把握機會射空門。(影片截圖) 大迫勇也把握機會射空門。(影片截圖)

此時神戶失分，會與同日擊敗大阪櫻花的橫濱水手同分，餘下兩輪賽事將變得更緊湊。而紅鑽贏波，其實在爭冠上只有數字上的可能。不過此時，紅鑽的前日本國家隊門將西川周作，在補時5分鐘時的一次罰球攻勢，走上了對手禁區接應。結果是神戶門將的前川黛也接住皮球後，立即開給前鋒的大迫勇也，後者成功把握機會射入空門，令神戶意外地獲得3分。

西川周作：一些比賽是不能打和

賽後，西川周作承認是自己的決定：「這是我自己的判斷，我知道大家都很吃驚，但我想得到勝利。雖然最後失球了，但也得接受。在賽季末段的時間，一些比賽是不能打和的。如果是在季初我是不會這樣做，這是我因應狀況的決定。」紅鑽主帥就表示，他並不支持西川上前的行為，但是這位老牌門將一直在拯救球隊的防線，故不責怪這位37歲門將。西川又指，在失去爭標的可能下，餘下要為守住季軍席位努力。

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