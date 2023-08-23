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體育
2023-08-23 14:21:56

日職｜浦和紅鑽球迷騷亂事件　日足協考慮取消天皇盃參賽資格等懲罰（附騷動片）

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浦和紅鑽或面臨日本足協最重處分。(路透社)

浦和紅鑽或面臨日本足協最重處分。(路透社)

對於日本球迷的印象，世界所知的都是和好而且清潔的一群。然而近年日本也面對國內球迷「暴徒化」的說法，特別是以激進聞名的浦和紅鑽球迷。在月初的一場天皇盃賽事，浦和球迷包括領導在內77人闖入名古屋球迷陣地，與對方發生衝突，雖然日本當局已作出臨時的處分，不過日本媒體指當局打算對浦和作出嚴重的制裁，包括取消他們來年天皇盃參賽資格等。

與日本各地球迷不同，浦和球迷一向以激進見稱，過去並非未嘗試過受訓，但多數都只涉及言語上的問題，如對外援球員的種族歧視問題，或是在賽後當面指責本隊球員等。如今次的當面與對手球迷衝突卻是首例，因此日本足協對今次的事態特別關注。日本媒體指，足協以及天皇盃的主辦機構正在取得比賽後的影片，以確認有關球迷在賽後的動向作出判斷，並打算向浦和以及有關的球迷組織，作出日本足球史上最嚴厲的處分，並在下月舉行的足協董事會上決定。

浦和球迷破壞對手的橫額。(影片截圖) 浦和球迷與名古屋衝突。(影片截圖) 浦和球迷破壞球場設施。(影片截圖) 浦和球迷破壞球場設施。(影片截圖)

日本傳媒指，雖然日本足協會長田嶋幸三指出，球會之中沒有涉及暴力行為，然而在球場內的暴力行為，足協不能容許。而這宗被視為日本足球史上最嚴重的事件，足協認為不能只以過去一般的罰款以及禁止部份場數球迷入場了事，因此正考慮取消浦和明年天皇盃的參賽資格。

涉事球迷或永久禁足球場

日本足協是首次就類似事件成立特別小組，足以顯示日本對今次問題的重視。而涉事的浦和，在事後3日已表示，會對作出暴力行為的主事者，作出最多16場禁止入場的處分。而根據律師與足協在影片的確認，當中已發現至少25人涉及暴力及破壞等行為，據報當中有1人已經因為暴力行為，曾被禁止入場。報道指，特別嚴重的球迷將面對是全國性的禁止入場。由於在今年7月，東京球迷因為在球場燃放煙火，而被無限期全國禁止入場，而今次事件是比煙火更嚴重的暴力事件，故媒體指當局考慮的將不是無限期，可解除的，而是永久禁止觀賽，而且當中會延伸至各場合，包括國家隊以至中小學等級別賽事。

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