日職｜浦和紅鑽球迷騷亂事件　日足協考慮取消天皇盃參賽資格等懲罰（附騷動片）

對於日本球迷的印象，世界所知的都是和好而且清潔的一群。然而近年日本也面對國內球迷「暴徒化」的說法，特別是以激進聞名的浦和紅鑽球迷。在月初的一場天皇盃賽事，浦和球迷包括領導在內77人闖入名古屋球迷陣地，與對方發生衝突，雖然日本當局已作出臨時的處分，不過日本媒體指當局打算對浦和作出嚴重的制裁，包括取消他們來年天皇盃參賽資格等。

與日本各地球迷不同，浦和球迷一向以激進見稱，過去並非未嘗試過受訓，但多數都只涉及言語上的問題，如對外援球員的種族歧視問題，或是在賽後當面指責本隊球員等。如今次的當面與對手球迷衝突卻是首例，因此日本足協對今次的事態特別關注。日本媒體指，足協以及天皇盃的主辦機構正在取得比賽後的影片，以確認有關球迷在賽後的動向作出判斷，並打算向浦和以及有關的球迷組織，作出日本足球史上最嚴厲的處分，並在下月舉行的足協董事會上決定。