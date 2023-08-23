日職｜浦和紅鑽球迷騷亂事件　日足協考慮取消天皇盃參賽資格等懲罰（附騷動片）

對於日本球迷的印象，世界所知的都是和好而且清潔的一群。然而近年日本也面對國內球迷「暴徒化」的說法，特別是以激進聞名的浦和紅鑽球迷。在月初的一場天皇盃賽事，浦和球迷包括領導在內77人闖入名古屋球迷陣地，與對方發生衝突，雖然日本當局已作出臨時的處分，不過日本媒體指當局打算對浦和作出嚴重的制裁，包括取消他們來年天皇盃參賽資格等。
與日本各地球迷不同，浦和球迷一向以激進見稱，過去並非未嘗試過受訓，但多數都只涉及言語上的問題，如對外援球員的種族歧視問題，或是在賽後當面指責本隊球員等。如今次的當面與對手球迷衝突卻是首例，因此日本足協對今次的事態特別關注。日本媒體指，足協以及天皇盃的主辦機構正在取得比賽後的影片，以確認有關球迷在賽後的動向作出判斷，並打算向浦和以及有關的球迷組織，作出日本足球史上最嚴厲的處分，並在下月舉行的足協董事會上決定。
8月2日の天皇杯・名古屋戦後、一部の浦和サポーターが暴徒化し名古屋サポーターと殴る蹴るの暴動を起こした動画はこちら#浦和レッズhttps://t.co/AqSyM2IDcCpic.twitter.com/1sdmClZlTM— ドットミー (@matomemato_me) August 17, 2023
日本傳媒指，雖然日本足協會長田嶋幸三指出，球會之中沒有涉及暴力行為，然而在球場內的暴力行為，足協不能容許。而這宗被視為日本足球史上最嚴重的事件，足協認為不能只以過去一般的罰款以及禁止部份場數球迷入場了事，因此正考慮取消浦和明年天皇盃的參賽資格。
涉事球迷或永久禁足球場
日本足協是首次就類似事件成立特別小組，足以顯示日本對今次問題的重視。而涉事的浦和，在事後3日已表示，會對作出暴力行為的主事者，作出最多16場禁止入場的處分。而根據律師與足協在影片的確認，當中已發現至少25人涉及暴力及破壞等行為，據報當中有1人已經因為暴力行為，曾被禁止入場。報道指，特別嚴重的球迷將面對是全國性的禁止入場。由於在今年7月，東京球迷因為在球場燃放煙火，而被無限期全國禁止入場，而今次事件是比煙火更嚴重的暴力事件，故媒體指當局考慮的將不是無限期，可解除的，而是永久禁止觀賽，而且當中會延伸至各場合，包括國家隊以至中小學等級別賽事。
試合後浦和サポ乱入 pic.twitter.com/owx8Ak21am— てっしー (@teshy_nge) August 2, 2023
【悲痛】史上最大の厳罰か浦和レッズの天皇杯出場権はく奪に悪質サポーター永久追放— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 23, 2023
理事会での議論次第で、浦和の来年度の天皇杯出場資格剥奪や悪質サポーターに国内全試合入場禁止の可能性がある。
1チーム消えるかもしれないのか。#史上最大の厳罰 #天皇杯出場権剥奪pic.twitter.com/Qif3kGJu6S https://t.co/14St6zskrX