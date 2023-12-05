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體育
2023-12-05 17:54:54

日職｜清水後衛輸12碼令球隊升班無望　連累前偶像老婆捱罵

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清水心跳後衛高橋祐治。(高橋祐治IG)

清水心跳後衛高橋祐治。(高橋祐治IG)

日職聯在周日（3日）完成今季的比賽，而在上周末（2日）亦進行了日乙的升班附加賽，東京綠茵與清水心跳踢成1:1，綠茵憑排名較高而獲得明年日職聯的升班資格，是球隊15年後重返日職聯賽。不過球隊能賽和，全因為對手在補時階段輸12碼，而清水的「罪人」就落在守衛的高橋祐治。這位30歲守將在社交媒體上回應球迷時，表示知道球迷的失望，但希望球迷不要對他的太太作出誹謗，而他的太太是前日本女團AKB48的前成員高城亞樹。

這場升班附加賽對於清水心跳來說意義重大，除了是為爭取明年重返頂級聯賽，同時也不讓同縣的對手磐田山葉專美，因為兩隊同在去年降級，今年磐田取得直接升班的第2位，而清水卻只能打附加賽。清水在這場比賽也表現不俗，下半場本獲得12碼並射入領先，可是比賽去到補時，高橋祐治撞跌對手而輸12碼，綠茵的染野唯月射入，令比賽踢成1:1。根據賽制，在比賽打平時，聯賽排名較高的一隊會自動獲勝，故聯賽第3的東京綠茵成功升班。清水來年仍要留在乙組。

高橋祐治與太太高城亞樹。(高橋祐治IG) 高橋祐治與太太高城亞樹。(高橋祐治IG) 高橋祐治與太太高城亞樹。

社交媒體上承擔責任

令球隊失去升班資格的高橋，賽後成為球迷「箭靶」，在經過兩日的沉默後，高橋在今日更新社交媒體。他表示：「感謝過去一年的支持，目前仍未解決狀況。」他表示自己仍為最後的過失感後悔，並指可能需要點時間去讓心態回復，並希望明年有好轉。而他之後亦表示：「對我的誹謗以及中傷還可以的，我是理解的。但希望你們停止發送在我太太的社交媒體上，謝謝。」有球迷就對高橋的承擔行為表示讚揚，又指希望來季可以爭取重返頂級聯賽。

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30歲的高橋祐治本身是日菲的混血兒，其兩名姐姐都是日本的模特兒。出身於日乙時京都不死鳥的青訓體系，之後曾外借加盟過澳職的布里斯班獅吼，回到日本後先後效力過讚岐卡馬達馬尼、鳥棲砂岩及柏雷素爾，在今季轉投清水。而他在2019年與當時前偶像團體AKB48成員高城亞樹結婚，高城亞樹曾經在總選舉獲得過最高的第12名，是當時團內人氣成員之一。

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