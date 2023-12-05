日職｜清水後衛輸12碼令球隊升班無望　連累前偶像老婆捱罵

日職聯在周日（3日）完成今季的比賽，而在上周末（2日）亦進行了日乙的升班附加賽，東京綠茵與清水心跳踢成1:1，綠茵憑排名較高而獲得明年日職聯的升班資格，是球隊15年後重返日職聯賽。不過球隊能賽和，全因為對手在補時階段輸12碼，而清水的「罪人」就落在守衛的高橋祐治。這位30歲守將在社交媒體上回應球迷時，表示知道球迷的失望，但希望球迷不要對他的太太作出誹謗，而他的太太是前日本女團AKB48的前成員高城亞樹。

這場升班附加賽對於清水心跳來說意義重大，除了是為爭取明年重返頂級聯賽，同時也不讓同縣的對手磐田山葉專美，因為兩隊同在去年降級，今年磐田取得直接升班的第2位，而清水卻只能打附加賽。清水在這場比賽也表現不俗，下半場本獲得12碼並射入領先，可是比賽去到補時，高橋祐治撞跌對手而輸12碼，綠茵的染野唯月射入，令比賽踢成1:1。根據賽制，在比賽打平時，聯賽排名較高的一隊會自動獲勝，故聯賽第3的東京綠茵成功升班。清水來年仍要留在乙組。