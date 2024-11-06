日職｜紅牛集團入主大宮松鼠勢惹不滿　更改松鼠標誌變蠻牛

體育飲料集團紅牛集團，在早前購入日丙球會大宮松鼠的股權，球會今日（6日）在東京舉行記者會，宣布球會的名稱會改為RB大宮松鼠，並將原有標誌上的松鼠，改為紅牛集團的蠻牛標誌。不過部份的球迷希望球會可以保留球會25年來的象徵。

曾是日職球會的大宮，去季跌落日丙聯賽，不過今季已提早鎖定冠軍重返乙組聯賽。而上月，紅牛集團決定購入經營大宮松鼠及旗下女子隊的全部股權，並由紅牛集團旗下分公司經營。集團同時向日職方面提出，將大宮的名字改為RB大宮松鼠，與德甲的RB萊比錫一樣，RB雖然是紅牛的簡稱，但為避免球迷反感而使用德語的「Rasen Ballsport」代表。同時球會在今日公布，會在明年更換新會徽，會徽將變成與紅牛旗下所有的球會一樣，以紅牛集團象徵的「兩隻雄牛」作為標誌，令大宮原有的松鼠標誌消失。