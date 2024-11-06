日職｜紅牛集團入主大宮松鼠勢惹不滿　更改松鼠標誌變蠻牛

體育飲料集團紅牛集團，在早前購入日丙球會大宮松鼠的股權，球會今日（6日）在東京舉行記者會，宣布球會的名稱會改為RB大宮松鼠，並將原有標誌上的松鼠，改為紅牛集團的蠻牛標誌。不過部份的球迷希望球會可以保留球會25年來的象徵。
曾是日職球會的大宮，去季跌落日丙聯賽，不過今季已提早鎖定冠軍重返乙組聯賽。而上月，紅牛集團決定購入經營大宮松鼠及旗下女子隊的全部股權，並由紅牛集團旗下分公司經營。集團同時向日職方面提出，將大宮的名字改為RB大宮松鼠，與德甲的RB萊比錫一樣，RB雖然是紅牛的簡稱，但為避免球迷反感而使用德語的「Rasen Ballsport」代表。同時球會在今日公布，會在明年更換新會徽，會徽將變成與紅牛旗下所有的球會一樣，以紅牛集團象徵的「兩隻雄牛」作為標誌，令大宮原有的松鼠標誌消失。
球會集團的代表指，已經與大宮的高層取得同意及互相的尊重，球隊會沿用大宮松製的橙色作為球會的顏色，但是標誌就會改為紅牛的方案。而大宮的代表就指，希望球會可以在新的營運下壯大。
不過對於大宮的球迷對於有關的改變有熱議，有球迷認為大宮松鼠的印象就是松鼠，希望球會可以保留球會的兩隻松鼠吉祥物。松鼠本身是大宮市的吉祥物，不過大宮市在2001年與鄰近的浦和市以及與野市合併成為現時的琦玉市，大宮市就被拆分為4個區域。而紅牛集團過去入主多個國家的球會都引起類此爭議，當中包括RB萊比錫。至今萊比錫仍是不受德國球迷歡迎的德甲球隊。
RB大宮株式会社は、チーム名を含むクラブプロパティを変更することとなりました。— 大宮アルディージャ (@Ardija_Official) November 6, 2024
■チーム名#RB大宮アルディージャ
(読み:アールビーオオミヤアルディージャ)
※新クラブプロパティの使用開始は2025年1月を予定しております。
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