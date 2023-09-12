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體育
2023-09-12 19:11:33

日職｜鹿島球迷疑看台醉酒鬧事　被押離球場動粗被罰無限期禁止入場（有片）

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鹿島一名球迷在看台被帶走期間對職員動粗。(影片截圖)

鹿島一名球迷在看台被帶走期間對職員動粗。(影片截圖)

日本球迷在上星期再度發生暴力事件。事緣在茨城縣鹿島舉行的聯賽盃八強的次回合，鹿島鹿角對名古屋鯨魚的賽事期間，一名球迷在鹿島球迷位置與人衝突，在被職員護送離開期間，推撞職員。鹿島在今日（12日）宣布對該球迷作無限期禁止進入球場的處分。

在早前浦和紅鑽大批球迷滋事的事件之後，日本足球再度出現球迷鬧事的事件。從球迷的影片見到，在看台上一名白衣的男子與人糾纏，之後有職員介入，並將男子帶走。然而當到看台的平台時，男子將職員推向欄桿令他跌倒。之後其他球迷協助制止男子。

其他球迷上前阻止有關男子。(影片截圖)

其他球迷上前阻止有關男子。(影片截圖)

有球迷表示，當時男子在看台上跌倒，並與兩名球迷爭執，因此需要職員的介入。而之後球迷紛紛要求將男子帶離球場，而他亦威嚇其他的球迷作回應。

鹿島鹿角在今日公布事件，表示有關的爭議並非與比賽結果有關，而只是球迷之間的爭執。鹿島方面已宣布對該男子作出無限期禁止入場的處分，鹿島表示會加強球場的保安體系，防止事件再度發生。而這是近期再一次出現日本球迷的暴力事件。

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