日韓出局 賓度呈辭 森保一稱開創新時代

「藍武士」逃不過16強出局魔咒，繼02、10及18年後，再一次在16強止步。球隊今戰鬥上屆亞軍克羅地亞，由前鋒前田大然上半場近門攻入，取得好開始，不過下半場被對手名將比列錫頭槌追平，結果雙方120分鐘激戰後仍然賽和1比1；在互射12碼，日本第1輪的南野拓實、第2輪三笘薰及第4輪的吉田麻也宴客，相反克軍只有加時出場的利華查射中柱失手，令日本飲恨出局。

隊長吉田麻也賽後說：「4年來的每一天，我們努力不懈去突破這關口(打入8強)，但戰果未能如願。」至於早前憑離底線「1.88mm」出波，反勝西班牙的三笘薰，離場時跟不少隊友已泣不成聲，他之後接受訪問時充滿自責，並說：「比賽前一日練過12碼，感覺不錯，並主動要求主踢，覺得自己今次闖了禍。」教練森保一賽後亦透露沒有指定射12碼人選，由球員自己決定，眾將最後承受巨大壓力，值得讚賞，他並說：「我認為他們開創了日本足球的新時代，可以將這些不快的感覺，下次帶領他們走得更遠。」