日韓出局 賓度呈辭 森保一稱開創新時代

東亞雙雄，緣盡16強！兩大東亞足球勁旅日本及南韓，同晚緣盡2022年世盃決賽周賽場。「藍武士」日本射輸12碼，全隊自責，哭成淚人；至於南韓面對奪標大熱巴西，技不如人，葡籍教練保羅賓度完成任務，賽後呈辭。
「藍武士」逃不過16強出局魔咒，繼02、10及18年後，再一次在16強止步。球隊今戰鬥上屆亞軍克羅地亞，由前鋒前田大然上半場近門攻入，取得好開始，不過下半場被對手名將比列錫頭槌追平，結果雙方120分鐘激戰後仍然賽和1比1；在互射12碼，日本第1輪的南野拓實、第2輪三笘薰及第4輪的吉田麻也宴客，相反克軍只有加時出場的利華查射中柱失手，令日本飲恨出局。
隊長吉田麻也賽後說：「4年來的每一天，我們努力不懈去突破這關口(打入8強)，但戰果未能如願。」至於早前憑離底線「1.88mm」出波，反勝西班牙的三笘薰，離場時跟不少隊友已泣不成聲，他之後接受訪問時充滿自責，並說：「比賽前一日練過12碼，感覺不錯，並主動要求主踢，覺得自己今次闖了禍。」教練森保一賽後亦透露沒有指定射12碼人選，由球員自己決定，眾將最後承受巨大壓力，值得讚賞，他並說：「我認為他們開創了日本足球的新時代，可以將這些不快的感覺，下次帶領他們走得更遠。」
孫興民稱已盡全力 向球迷致歉
日本雖敗猶榮，之後出場的「太極虎」南韓，面對巴西甫開賽即一籌莫展，在上半場落後0比4；下半場表現稍有起色，靠首次出場的後備球員白昇浩破蛋。自2018年8月起任教的葡籍教練保羅賓度，賽後宣布呈辭；他說：「我在去年9月已下這決定，賽後並落實，並告知球員及南韓足總會長；多謝大家過去所付出的一切努力，作為教練，我深感自豪。」今屆決賽周未入一球的隊長孫興民認為，球員在這場硬仗已盡全力，並向球迷致歉。