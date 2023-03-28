昂坪青年旅舍住宿攻略︱ 輕裝懶人露營賞日出日落

與朋友一同分段完成鳳凰徑1至12段70公里，因想細味大嶼山好風光，因此不追時間式行山。第一天先由梅窩起步上大東山、鳳凰山「單M」，於昂坪青年旅舍（昂坪戴維斯青年旅舍/Ngong Ping SG Davis Youth Hostel）住宿或露營過一晚。 昂坪青年旅舍後方的鳳凰山被夕陽映照成金黃色，夜幕降臨後，抬起頭盡是滿天星光下談天說地，非一般享受。於遠離塵囂的營地Camping或Glamping忘憂，總是格外有儀式感。

乘巴士或昂坪360纜車，昂坪市集沿大路前行7-11便利店方向，穿過市集門牌往「南天佛國」門牌赴昂坪廣場。經天壇大佛後，右轉於公廁旁往茶園及昂坪奇趣徑/心經簡林。你會開始看到昂坪戴維斯青年旅舍路標。 經貝納祺茶園後，重要分叉路左轉。寶林寺十方道場路牌上斜就抵達昂坪青年旅舍，由昂坪市集起計約10-15分鐘。

二人入住四人房，每人霸兩張床也不需$400元。想升級住豪華波希米亞風圓帳蓬或其他鐘型帳蓬也不昂貴。昂坪青年旅舍職員在Check-in耐心講解設施，有問必答，更會提供昂坪觀看日出、日落的打卡位。只要帶備一般日常用品和燒烤食物（和預約燒烤爐），適合輕裝懶人露營賞日出日落。 如非大結局BBQ，也可自備食物到廚房煮。不過由於落山時已4時多，在昂坪食集吃過豆腐花後已全線食肆打烊，只能到便利店買杯麵和叮叮雞脾作晚餐。有乜慘過食杯麵填肚？就是在共用空間邊吃邊聞到營友的燒肉、海洋、糖水陣陣香味。

職員友善設施齊全

沖涼方面，浴室為儲水式電熱水爐，每層有幾格浴室。由於煲水需時要控制沖涼時間，實測大約10分鐘內也毫無問題，如非跌了落泥漿中，都應該夠時間。昂坪青年旅舍提供風筒吹頭，風力不弱，女士們可以放心。由於隔音一般（可自備耳塞），晚上10時後勿嘈吵以免影響其他住客，不過這實在杞人憂天，早起又連走大東山鳳凰山，8時多已準備入睡。昂坪位於高地溫度比市區低，昂坪青年旅舍提供暖爐、枕頭和毛氈，如怕冷可自備睡袋。

由於在昂坪青年旅舍僅半天，未能試盡所有設施、露營裝備、早餐就離開，但體驗絕對喜出望外，與朋友一致正評。昂坪青年旅舍適合懶人入住露營Camping或Glamping忘憂，就算wifi速度一般也毫不影響評分。