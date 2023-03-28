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2023-03-28 13:00:00

昂坪青年旅舍住宿攻略︱ 輕裝懶人露營賞日出日落

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昂坪青年旅舍

昂坪青年旅舍適合懶人入住露營Camping或Glamping忘憂。

與朋友一同分段完成鳳凰徑1至12段70公里，因想細味大嶼山好風光，因此不追時間式行山。第一天先由梅窩起步上大東山、鳳凰山「單M」，於昂坪青年旅舍（昂坪戴維斯青年旅舍/Ngong Ping SG Davis Youth Hostel）住宿或露營過一晚。 昂坪青年旅舍後方的鳳凰山被夕陽映照成金黃色，夜幕降臨後，抬起頭盡是滿天星光下談天說地，非一般享受。於遠離塵囂的營地Camping或Glamping忘憂，總是格外有儀式感。

文：山全部都係山

前往昂坪青年旅舍交通：

  • 23嶼巴或昂坪360纜車
  • 東涌B出口上車
  • 2號嶼巴-梅窩碼頭上車
  • 1/11嶼巴-大澳上車
  • 昂坪落車

需時：10-15分鐘

昂坪青年旅舍Check-in入住時間

  • 下午4時-晚上10時

昂坪青年旅舍Check-out退房時間

  • 上午9-11時
昂坪青年旅舍住宿攻略

由昂坪市集起步行約10-15分鐘便抵達昂坪青年旅舍。

如何前往昂坪青年旅舍？

乘巴士或昂坪360纜車，昂坪市集沿大路前行7-11便利店方向，穿過市集門牌往「南天佛國」門牌赴昂坪廣場。經天壇大佛後，右轉於公廁旁往茶園及昂坪奇趣徑/心經簡林。你會開始看到昂坪戴維斯青年旅舍路標。 經貝納祺茶園後，重要分叉路左轉。寶林寺十方道場路牌上斜就抵達昂坪青年旅舍，由昂坪市集起計約10-15分鐘。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

▼如何前往昂坪青年旅舍▼ 

昂坪青年旅舍在鳳凰山山腳，露營兼看日出或日落不成問題。 1昂坪市集向天壇大佛往昂坪青年旅舍 2昂坪市集食肆為遊客價 3穿過南天佛國往昂坪廣場 4經天壇大佛後右轉掠過公廁 5在分叉路右往昂坪青年旅舍 6經昂坪奇趣徑 7左轉上斜抵昂坪青年旅舍

設豪華帳蓬或鐘型帳蓬

二人入住四人房，每人霸兩張床也不需$400元。想升級住豪華波希米亞風圓帳蓬或其他鐘型帳蓬也不昂貴。昂坪青年旅舍職員在Check-in耐心講解設施，有問必答，更會提供昂坪觀看日出、日落的打卡位。只要帶備一般日常用品和燒烤食物（和預約燒烤爐），適合輕裝懶人露營賞日出日落。 如非大結局BBQ，也可自備食物到廚房煮。不過由於落山時已4時多，在昂坪食集吃過豆腐花後已全線食肆打烊，只能到便利店買杯麵和叮叮雞脾作晚餐。有乜慘過食杯麵填肚？就是在共用空間邊吃邊聞到營友的燒肉、海洋、糖水陣陣香味。

▼按圖輯放大昂坪青年旅舍▼

8昂坪青年旅舍設露營區和宿營房間 昂坪青年旅舍設露營區和宿營房間 9昂坪青年旅舍背靠鳳凰山 10昂坪青年旅舍職員熱心 11昂坪青年旅舍設施齊全 12昂坪青年旅舍四人房 13昂坪青年旅舍房間設暖氣 14昂坪青年旅舍設燒烤爐 15昂坪青年旅舍環境 16昂坪青年旅舍共用廚房 19昂坪青年旅舍廚房 18昂坪青年旅舍設焗爐和微波爐 17昂坪青年旅舍一角 20昂坪青年旅舍浴室 20昂坪青年旅舍浴室 22昂坪青年旅舍設不同活動供人參與

昂坪青年旅舍住宿類型

  • 波希米亞風圓帳營
  • 鐘形帳蓬
  • 一般帳蓬
  • 家庭房
  • 女性宿舍房
  • 雙人房等
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職員友善設施齊全

沖涼方面，浴室為儲水式電熱水爐，每層有幾格浴室。由於煲水需時要控制沖涼時間，實測大約10分鐘內也毫無問題，如非跌了落泥漿中，都應該夠時間。昂坪青年旅舍提供風筒吹頭，風力不弱，女士們可以放心。由於隔音一般（可自備耳塞），晚上10時後勿嘈吵以免影響其他住客，不過這實在杞人憂天，早起又連走大東山鳳凰山，8時多已準備入睡。昂坪位於高地溫度比市區低，昂坪青年旅舍提供暖爐、枕頭和毛氈，如怕冷可自備睡袋。

由於在昂坪青年旅舍僅半天，未能試盡所有設施、露營裝備、早餐就離開，但體驗絕對喜出望外，與朋友一致正評。昂坪青年旅舍適合懶人入住露營Camping或Glamping忘憂，就算wifi速度一般也毫不影響評分。

▲除露營外，也可入住昂坪青年旅舍價廉物美的宿舍房間

▲除露營外，也可入住昂坪青年旅舍價廉物美的宿舍房間

昂坪青年旅舍設施

  • Wifi-（飯堂接收速度較房間快）
  • 小賣部-乾糧、杯麵、飲品等
  • 廚房設廚具、餐具、雪櫃
  • 焗爐
  • 微波爐
  • 燒烤爐
  • 儲物室
  • 紙牌棋盤遊戲
  • PS.初次登記需要入會費
  • PS.昂坪青年旅舍位於大嶼山，不是馬鞍山

▼按圖輯放大昂坪熱門景點▼

▲昂坪青年旅舍鄰近心經簡林 鳳凰山 彌勒山 法門古道 昂坪棧道
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