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體育
2023-09-13 04:29:55
日報

普巴藥檢肥佬 或停賽4年

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普巴

普巴回歸祖雲達斯後長期受傷患困擾。

命途波折！原本季初無傷無病，曾兩度出戰意甲的祖雲達斯中場保羅普巴(Paul Pogba)，突被傳出驗出藥檢「肥佬」；不但要暫時停賽，一旦最終被裁定服食禁藥，最高可判停賽4年。

去年夏天免費轉會，由曼聯重投「斑馬兵團」的30歲法國中場名將保羅普巴，近年傷患纏身，上屆只在意甲上陣6次共108分鐘；但今屆季初似有起色，對上兩仗俱獲後備出場，但正是首輪球隊大勝烏甸尼斯一役，此子坐冷板，但賽後隨機抽樣要進行禁藥測試，結果發現他對睪固酮(Testosteron)呈陽性反應，即被意大利國家反禁藥組織暫時停賽。當事人有3天時間接受B樣本化驗，若然測試仍呈陽性反應，可被判停賽2至4年。睪固酮是一種可保持骨骼及肌肉強壯的荷爾蒙。

普巴：足球美好也殘酷

曾在2018年帶領法國奪取世盃的普巴，今夏有傳受到沙特伊蒂哈德青睞；而在這次令人震驚的消息傳出前，他接受《半島電視台》的訪問「出街」，並說：「我希望他們收回自己說話，我要證明我不是弱者。你可以批評我，但我不會放棄。」普巴去年3月曾被人持槍勒索，事後包括他的哥哥(Mathis)及其多位童年好友被捕，他亦深深感受曾被種族歧視及作為精英運動員的壓力，並在訪問中說：「足球美好，但也殘酷。你可以踢出佳作，但翌日沒有人記得你。」

他效力的祖雲達斯已證實收到有關組織的通知，並保留作出下一步行動的權利；球隊今屆開局理想，意甲2勝1和，本周六「復賽」即要迎戰強敵拉素。

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