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體育
2025-04-09 10:36:00

普巴首談禁藥風波稱唔知情 「如果停賽4年 我會掛靴」

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普巴首談禁藥風波稱唔知情 「如果停賽4年 我會掛靴」。（資料圖片）

普巴首談禁藥風波稱唔知情 「如果停賽4年 我會掛靴」。（資料圖片）

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法國中場球星普巴（Paul Pogba）在2023年8月出現大醜聞，他在代表祖雲達斯意甲揭幕戰對烏甸尼斯後，被驗出體內含有脫氫表雄酮（DHEA）。這是一種被禁用的類固醇激素。

當時31歲的普巴遭到暫時停賽，並等候意大利反禁藥委員會的聆訊。日前他接受《GQ France》訪問，首次詳細談及整件事。

當2024年禁賽令出來，判他停賽4年。普巴坦言「如果判我停賽四年，我會選擇離開足球界。完全唔明為甚麼被罰最高刑罰，代表完全沒有聽我解釋。」

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普巴的抗辯理由是，他在不知情的情況下服用含有DHEA的補充劑，而這款補充劑是由他信任的醫生推薦。涉事醫生是Gary Brecka，一名自稱「人體生物學家、生物駭客與長壽專家」的網紅人物，在Instagram擁有逾200萬粉絲，其聲稱的客戶包括C朗拿度、碧咸。他透過其公司向普巴提供一款補充劑，當中未被標明含有DHEA。

普巴︰一夜之間仿佛老了十年

儘管意大利當局最初拒絕接受他的解釋，但普巴決定上訴。2024年10月4日，國際體育仲裁法庭（CAS）最終裁定普巴上訴得直，將原本四年禁賽大幅減至18個月。

普巴說這件事徹底改變自己，「禁藥事件影響了我，一夜之間仿佛老了十年。」

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傳馬賽有意簽普巴

在禁令縮短後，普巴已重新獲准踢波。雖然目前仍屬自由身，但他透露已有來自世界各地的報價：「來自四方八面都有，但需要時間慢慢想清楚下一步應該點行。」

其中一間對他有興趣的球會是馬賽，雙方在冬季轉會窗期間已有初步接觸，馬賽方面有意在今個夏天再作正式報價。

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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