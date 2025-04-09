普巴首談禁藥風波稱唔知情 「如果停賽4年 我會掛靴」。（資料圖片）

法國中場球星普巴（Paul Pogba）在2023年8月出現大醜聞，他在代表祖雲達斯意甲揭幕戰對烏甸尼斯後，被驗出體內含有脫氫表雄酮（DHEA）。這是一種被禁用的類固醇激素。 當時31歲的普巴遭到暫時停賽，並等候意大利反禁藥委員會的聆訊。日前他接受《GQ France》訪問，首次詳細談及整件事。 當2024年禁賽令出來，判他停賽4年。普巴坦言「如果判我停賽四年，我會選擇離開足球界。完全唔明為甚麼被罰最高刑罰，代表完全沒有聽我解釋。」

普巴的抗辯理由是，他在不知情的情況下服用含有DHEA的補充劑，而這款補充劑是由他信任的醫生推薦。涉事醫生是Gary Brecka，一名自稱「人體生物學家、生物駭客與長壽專家」的網紅人物，在Instagram擁有逾200萬粉絲，其聲稱的客戶包括C朗拿度、碧咸。他透過其公司向普巴提供一款補充劑，當中未被標明含有DHEA。 普巴︰一夜之間仿佛老了十年 儘管意大利當局最初拒絕接受他的解釋，但普巴決定上訴。2024年10月4日，國際體育仲裁法庭（CAS）最終裁定普巴上訴得直，將原本四年禁賽大幅減至18個月。 普巴說這件事徹底改變自己，「禁藥事件影響了我，一夜之間仿佛老了十年。」