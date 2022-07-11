曼城晒新兵 夏蘭特揀「9號」望創傳奇

藍月新「9號」萬眾期待！今夏以5,100萬英鎊、從多蒙特加盟曼城的歐洲炙手可熱的前鋒艾寧夏蘭特，新球季決定揀選他在德甲時所穿的「9號」球衣，誓在英超打出一片江山，為英超殿堂級射手舒利亞及高爾，延續「9號」傳奇。

英超「9號」仔近年表現包括曼城等各大球會在內不算出色，反而如朗尼及哈利卡等皆穿10號球衣；但挪威射手夏蘭特在「號碼任揀」下，仍決定成為曼城英超史上第11位「9號」球員。曼城在英超史上頭3位「9號」球員是長人中鋒昆尼、善鑽營的迪哥夫及哥斯達黎加名將雲祖柏，而上手加比爾捷西斯上陣236次入95球，成為該會英超史上入波最多的9號仔。

