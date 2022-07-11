曼城晒新兵 夏蘭特揀「9號」望創傳奇

藍月新「9號」萬眾期待！今夏以5,100萬英鎊、從多蒙特加盟曼城的歐洲炙手可熱的前鋒艾寧夏蘭特，新球季決定揀選他在德甲時所穿的「9號」球衣，誓在英超打出一片江山，為英超殿堂級射手舒利亞及高爾，延續「9號」傳奇。
英超「9號」仔近年表現包括曼城等各大球會在內不算出色，反而如朗尼及哈利卡等皆穿10號球衣；但挪威射手夏蘭特在「號碼任揀」下，仍決定成為曼城英超史上第11位「9號」球員。曼城在英超史上頭3位「9號」球員是長人中鋒昆尼、善鑽營的迪哥夫及哥斯達黎加名將雲祖柏，而上手加比爾捷西斯上陣236次入95球，成為該會英超史上入波最多的9號仔。
晒新兵 人腳鼎盛
21歲的夏蘭特，周日跟曼城今夏新兵阿根廷前鋒祖利安艾華利斯及德國門將奧迪加，齊齊亮相伊蒂哈德球場跟「藍月」球迷見面，原本同場現身的加雲菲臘斯因不適缺席。夏蘭特早前接受訪問說：「我高興再次擁有9號波衫，對每位前鋒而言，在世上最出色球會之一穿上它，是夢想成真。能與其他新球員初次在場內跟球迷見面，實在太好了。我跟球迷一樣，急不待可以見到自己上陣。」夏蘭特對上兩季効力德甲多蒙特，成為首位在首25場攻入25球的德甲球員，並是最年輕攻入50球的德甲新星。
另外，藍月在捧新兵同時，沒有待慢隊內出色球員，據英國《太陽報》報道，隨著史達寧即將轉會車路士，隊內英格蘭新星菲爾科頓將同意加薪3倍續約，周薪由6.5萬英鎊加至20萬英鎊；同樣只餘兩年合約的西班牙中場洛斯卡斯簡迪，據報亦獲大幅加薪。