曼城皇馬PSG新世代球星戰歐聯 夏蘭特爆主場戴帽魔法

「藍月」曼城繼英超主場大炒曼聯6比3後，歐聯再於伊蒂哈德球場出擊，在G組迎戰丹麥球會哥本哈根(06/10 03:00)。已連續3場英超主場大演帽子戲法的超新星艾寧夏蘭特，大爆主場「戴帽」全靠爸爸的「加料」千層麵。

老竇「加料」千層麵

曾効力曼城的夏蘭特父親(Alfie)，在剛戰曼市打吡親睹22歲愛兒，在第8次出戰英超第3度戴帽，且全部在主場取得。艾寧夏蘭特賽後爆料說相信父親在每戰主場賽前煮給他的千層麵「加料」，成了「入球秘技」，並說：「過去3場主場賽事前，爸爸都為我煮千層麵，他一定加了些特別的東西。」夏蘭特除在英超頭8戰攻入14球，對上兩場歐聯分組賽亦合共入3球；加上於上仗同樣「戴帽」的菲爾科頓、基亞利殊、馬列斯及祖利安艾華利斯，連同助攻王奇雲迪布尼等攻擊球員，面對在丹超表現一般、分組賽2戰1分的哥本哈根，「藍月」歐聯或再於主場大數對手。

雲尼斯奧斯與麥巴比上場

同晚兩大奪標熱門亦同時出場，歐洲球壇另外兩名超新星雲尼斯奧斯祖利亞與基利安麥巴比，將分別於F組為皇家馬德里主場迎薩克達，及率巴黎聖日耳門(PSG)作客鬥賓菲加，合演H組榜首大戰；其中皇馬的賓施馬已傷愈復出，PSG的美斯則狀態回升，均值得留意。