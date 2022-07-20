曼城磨「利」出擊 艾寧夏蘭特登場

上屆成功衛冕英超的曼城，為今夏英超傳統Big Six熱身賽「壓軸」登場，將在香港時間周四早上(開賽時間08:30)於美國侯斯頓NRG體育場，出戰墨西哥球隊CF阿美利加。今夏歐洲球壇最矚目轉會之一，新「入球機器」艾寧夏蘭特，聯同南美「明日之星」祖利安艾華利斯及英格蘭人氣中場加雲菲臘斯，均有機會登場，一顯藍月新軍威力。

藍月曼城點兵26人出戰今場及下仗鬥拜仁慕尼黑的美國之旅，之後返英備戰月尾社區盾鬥利物浦。不過英格蘭雙星菲爾科頓、史東斯及德國中場根度簡因未打針，無法進入美國國境，聯同傷兵拉樸迪缺陣。球隊在周日(17號)才在美國得州作今夏首課操練，而對上兩年半為多蒙特上陣89場入86球，今夏步繼承老父穿上藍月戰衣，以5,100萬英鎊過檔曼城的夏蘭特，必成焦點。

夏蘭特菲臘斯同聲同氣

21歲的夏蘭特似乎特別期待跟上次新兵發布會因病缺席、同來自列斯的加雲菲臘斯並肩作戰，他談及這位「約克郡派路」時說：「我當然喜歡他，他像我一樣來自列斯。列斯人都是好人。」夏蘭特生於西約克郡，當年其父(Alfie)効力列斯聯，之後才轉會曼城，難怪跟菲臘斯同聲同氣；而菲臘斯接受官網訪問亦說：「夏蘭特在多蒙特表現出色，只要他進入英超像之前一樣，早日入波，之後便會起飛。」

除二人外，今場焦點將是僅以1,400萬英鎊由阿甲河床加盟、有「蜘蛛俠」之稱的阿根廷年輕前鋒祖利安艾華利斯。曼城名宿、現為球會足球大使的阿根廷守將薩巴列達大談這位雙槍將說：「我對他說，你現在加盟了世上其中一間最出色的球會；這裡有一定的競爭，你只需要繼續努力、忍耐，一季有50場波，大把機會可以出賽。」由於史達寧及加比爾捷西斯離隊，令22歲的艾華利斯上陣機會大增。至於隨軍出征的烏克蘭翼衛辛真高，將會以3,000萬英鎊轉投阿仙奴。

車路士阿仙奴續練兵

另外兩支英超Big Six球會車路士及阿仙奴，同樣會於香港時間周四早上在美國繼續出戰熱身賽；兵工廠阿仙奴作客美職奧蘭多城(開賽時間0730)，而車路士則作客另一美職球會夏洛特FC(開賽時間07:30)。