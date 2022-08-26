曼城迎剋星水晶宮 利物浦攻般茅求開齋

上屆英超冠，亞軍齊齊出擊！傷、停滿營、加上剛戰失意「雙紅會」的利物浦，在周六英超第4輪迎戰升班馬般尼茅夫(27/08 22:00)，對手已連續兩場大敗給Big Six球隊，料紅軍有機在晏菲路打開今屆勝利之門。上仗失分的衛冕曼城同時間出場，迎戰突擊出色的「剋星」水晶宮，卻要打醒十二分精神。

利物浦自今夏以來，惡咒纏身，中場艾簡達拿拉傷大腿後，尼比基達上仗亦臨場因傷缺陣；中堅祖爾麥迪比傷後又有伊巴謙干拿迪膝傷。前線迪亞高祖達仍要養傷至下月，新中鋒達雲紐尼斯則要停賽多2場，到9月3日鬥愛華頓的默西塞德打吡，才能出場搏殺，三線兵力大打折扣。幸好紅軍今年1月尾突簽下的葡超射手路易斯戴亞斯，加盟以來表現可人，今屆亦已開齋，相信今場仍會跟今季已入2球的穆罕默德沙拿及巴西箭頭羅拔圖法明奴攻堅。中場方面，巴西悍將法賓奴料將會復任正選，配合年輕的哈維艾利諾或法比奧卡華路，加強活力。

紅軍開季3戰只得2分，但每場最少有67%的控球率，累計52攻門有13次中框，表現其實不差，加上對上6次英超跟般尼茅夫交手，全勝兼入19球失1球，勝券在握。相反人腳質素有限的般尼茅夫，首戰主場贏波後，對上兩仗聯賽鬥曼城及阿仙奴全敗兼共吞7蛋；今場爆冷最大本錢，可能來自領隊柏加，事關紅軍對上一次在聯賽主場輸波，正是去年3月受挫當時由他領軍的富咸。

曼城上季對水晶宮失5分

至於剛友賽作客巴塞和3比3的曼城，已返回英國備戰。曼城明天主場迎戰「倒戈」韋拉率領的水晶宮，藍月雖有超強中鋒艾寧夏蘭特壓陣，但對手水晶宮不是善類，早前已作客打和利物浦，而且上屆跟曼城對賽，兩循環1勝1和未失一球，更在對方的伊蒂哈德球場勝2比0。藍月要重返勝軌，主帥哥迪奧拿務必嚴防上屆作客先開紀錄、季初大勇的水晶宮射手韋費特沙夏。

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