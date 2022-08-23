曼城險失3分 哥帥：紐卡素成強敵

今場「中東豪門大戰」高潮起伏，紐卡素開賽5分鐘落後，但快馬辛特麥斯明及全隊均有超水準表現，翼鋒米基爾阿米朗、射手哥林威爾遜及「罰球王」捷比亞先後建功，一度領先兩球。幸「藍月」實力強橫，憑艾寧夏蘭特近門建功及迪布尼直線妙傳貝拿度施華扳平，而紐卡素英格蘭門將尼高普比連番撲救下，雙方終踢成3比3。曼城開季3戰首次失分；而「喜鵲」1勝2和不敗得5分，跟上屆首11戰後取得同一分數，足證在沙特財團入主及主帥艾迪賀維領軍下，球隊正持續進步。

全靠神鋒艾寧夏蘭特延續季初的出色表現，加上奇雲迪布尼的神級傳送，衛冕英超的曼城一度落後兩球下，以3比3逼和另一中東富豪球會紐卡素；連「藍月」主帥哥迪奧拿賽後亦斷言，紐卡素已成為一支極難應付的對手。

曼城領隊哥迪奧拿賽後說：「紐卡素肯定已成為其中一支難搞的對手。列斯聯3比0打敗車路士，你可看到英超對任何人都是難踢，亦證明己隊過去5季有幾出色，同時將會面對的困難。」他更點名稱讚對手的法國快翼辛特麥斯明：「他極具侵略性。」這位在英超上陣逾80場只入11球的快馬，今戰全場令對手手忙腳亂，並交出2次助攻，其中客軍史東斯因頂侵犯麥斯明被罰黃牌，亦造就捷比亞射入罰球一度領先3比1，即紐卡素3個入球都有他的參與。

25歲的麥斯明賽後受各方讚賞，捷比亞及現為球評家的紐卡素前鋼門基雲均希望對方能每星期維持這樣高水平表現。艾迪賀維說：「今場是他在我任教紐卡素以來，最出色的一仗，他的表現全面，速度飛快。」

談及球隊踢法進取，賀維說：「世上大部分頂級球隊都非常具侵略，進步及勇敢；我想這是己隊需要長遠成功所學習的模式。己隊需大幅進步才能追上曼城的層次，現正處於成長及發展，但已有一些很好的預示。」紐卡素周三轉戰英聯盃作客乙組燦美爾，而曼城已付西班牙，準備周三慈善賽鬥巴塞隆拿。