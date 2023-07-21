曼城「神鋒」領軍 可勝橫濱水手

有別其他英超勁旅，「三冠王」曼城與眾不同，先展開亞洲之旅出戰3場熱身賽，以備戰下月初慈善盾鬥阿仙奴；頭炮在香港時間周日黃昏，於東京國立競技場，鬥日職勁旅橫濱水手(7月23日18:00開賽)。25人大軍精銳盡出，由「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，有力打開今夏勝門。

「藍月」曼城上屆大豐收，今夏在轉會市場暫時相對平靜，只主要羅致車路士中場高華錫(Mateo Kovacic)，代替投巴塞隆拿的根度簡(Ilkay Gundogan)及收回上屆外借拜仁慕尼黑的守將祖奧簡些路(Joao Cancelo)，二人今次亦有納入大軍名單中。中場好手奇雲迪布尼(Kevi De Bruyne)上屆季尾已要養傷，原本預計季初無法上陣，但亦可出發往亞洲之旅。