曼城12碼射贏西維爾　首奪歐洲超級盃

上季的英超「三冠王」曼城，雖然在季前失落社區盾的錦標，但在另一項的季初賽事的歐洲超級盃，在互射12碼階段擊敗西維爾，首次贏得這項賽事的冠軍。

上屆歐聯冠軍迎戰歐霸盃冠軍，西維爾除了首次勝出之後，過去5次都全部落敗，但面對着上屆歐聯的盟主曼城，上半場25分鐘取得領先，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）接應隊友傳中，力敵曼城一對守將搶點頂入。曼城不是沒有及早追平的機會，只是西維爾門將的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）有表現，半場令西維爾力保不失，領先藍月亮1:0。