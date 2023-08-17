曼城12碼射贏西維爾　首奪歐洲超級盃

上季的英超「三冠王」曼城，雖然在季前失落社區盾的錦標，但在另一項的季初賽事的歐洲超級盃，在互射12碼階段擊敗西維爾，首次贏得這項賽事的冠軍。
上屆歐聯冠軍迎戰歐霸盃冠軍，西維爾除了首次勝出之後，過去5次都全部落敗，但面對着上屆歐聯的盟主曼城，上半場25分鐘取得領先，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）接應隊友傳中，力敵曼城一對守將搶點頂入。曼城不是沒有及早追平的機會，只是西維爾門將的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）有表現，半場令西維爾力保不失，領先藍月亮1:0。
古迪積12碼中楣
換邊後，曼城63分鐘取得扳平，洛迪卡斯簡迪（Rodri）長傳入禁區，高爾彭馬（Cole Palmer）接應，頭鎚笠向遠柱入網。而門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）又為曼城守住大門不致多失，雙方在90分鐘踢平1:1，比賽進入12碼分勝負。雙方12碼前4輪全部射入，而曼城第5輪由基爾獲加（Kyle Walker）射入，令壓力全落在西維爾的尼曼查古迪積（Nemanja Gudelj），結果這位塞爾維亞中場射中門楣，令曼城贏得冠軍。
曼城首次出戰這個歐洲年度季初賽事就成功奪標，相反西維爾至今7次參賽，仍然只贏過1次。