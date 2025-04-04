曼聯仲可以審慎樂觀五大原因？若贏歐霸冠軍成出戰歐聯捷徑

如果贏得歐霸盃冠軍，曼聯將連續三季都有錦標落袋，仲能夠取得來季歐聯參賽資格。

曼聯經晉級歐霸盃八強，只要過到里昂一關就能夠打入四強，對手將會是畢爾包或格拉斯哥流浪勝方，只差兩關就會躋身歐霸決賽。

曼聯今季英超暫時排第13位，錄得自1973年降班一季以來最差聯賽成績，不過曼聯仲有機會憑著歐霸盃冠軍挽救今個球季。

歐洲賽戰績彪炳

曼聯今季歐霸盃雖然頭三輪分組賽全部和局收場，但係之後連勝五場，十六強更加強勢淘汰皇家蘇斯達。

紅魔鬼是今季歐聯歐霸72支分組賽參賽球隊之中，唯一一支不敗之師。加上幾支歐霸盃大熱冠軍球隊經已出局，所以曼聯絕對有機會封王。

眾傷兵逐漸復操歸隊

梳爾、約羅（Leny Yoro）同麥佳亞經已傷癒、復操以及上陣。由於利辛度馬天尼斯缺陣，所以麥佳亞變得舉足輕重，事關麥佳亞一直都係三中堅陣式嘅必然正選。

今季高價收購的約羅自去年十二月首次替球隊上陣後，表現亦開始慢慢提升，獲得愈來愈多上陣時間。

飽受傷患困擾的梳爾亦都復操，將可以成為紅魔重要一員，不過領隊艾摩廉就表示梳爾仲要再提升一下比賽狀態，先可以上陣。

年青小將冒出頭來

雖然曼聯嘅青年軍於青年足總盃四強互射12碼不敵阿士東維拉被淘汰出局，但係紅魔鬼給予一眾青年軍球員較多升上一隊機會。

18歲的希雲(Heaven)、20歲嘅杜古、甚至同樣只得20歲的加拿祖（Alejandro Garnacho），都係由青年軍培訓，前途無可限量。