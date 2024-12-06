曼聯傳奇女接待員病逝 坐鎮訓練中心55年 碧咸哀悼：妳一直在照顧我

曼聯公布服務球會超過55年的卡靈頓訓練中心女接待員嘉芙菲斯（Kath Phipps）離世，享年85歲。曼聯發文及影片哀悼嘉芙菲斯，讚揚她深受球會上下愛戴，多個年代的曼聯名宿及現役球員紛紛在社交平台哀悼。 曼聯發聲明表示，「我們深感悲痛地宣佈，我們敬愛的同事嘉芙菲斯去世，享年85歲。自20世紀60年代末起，她一直是曼聯不可或缺的人物，在球會工作超過55年，擔任過各種職務，但她的貢獻超出了任何特定的職位頭銜。」

曾與兩大傳奇領隊共事 嘉芙菲斯自小已是曼聯球迷，1968年在傳奇領隊畢士比爵士麾下首奪歐洲冠軍球會盃後不久加入球會工作，成為電話總機操作員，除了在訓練場接待處工作，她也會在比賽日在包廂入口工作，與球會上下都相當熟絡，每當球員前往卡靈頓訓練中心，首先於櫃檯見到的是嘉芙菲斯，亦令她見證了多位巨星的誕生和成長，與一眾年代的曼聯球員成為朋友，成為球會另類「吉祥物」。2022年，嘉芙菲斯還獲授予足球服務獎，談到另一傳奇領隊費格遜爵士，表示很享受替對方工作。

不少效力曼聯現役球員及名宿均致以深切哀悼，包括碧咸、朗尼、史高斯、里奧費迪南、加利尼維利、般奴費南迪斯等。碧咸此前的Netflix紀錄片亦曾特意介紹嘉芙菲斯的貢獻，「萬人迷」在社交媒體分享一張自己握着嘉芙菲斯的手的照片，文中寫道：「她是曼聯的心臟人物，總是我在奧脫福球場第一個、也是最後一個見到的臉孔，她會在接待處等着我、要給我比賽門票，每個認識她的人都很喜歡她。」碧咸又回憶15歲加盟曼聯之初，嘉芙菲斯向他的父母說道：「我會替你們好好照顧你們兒子的，別擔心。由那天開始、直到我離開為止，她好好地履行了這句話。以後離開奧脫福時不會再看到她的笑容，一切都再不一樣了……我們愛你。」

曼聯前隊長朗尼表示「曼聯的心臟和靈魂，你代表了球會的一切，一位將被深切緬懷的傳奇，感謝你留下的美好回憶。」前曼聯助教費蘭稱：「安息吧，你是真正的曼聯助理教練。」