熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-10-21 10:45:00

曼聯名宿科蘭踢風流波起腳時重傷　骨折入院（有片）

分享：
科蘭曾是曼聯射手，並代表烏拉圭出戰世界盃，在南非舉行世界盃的一屆贏得神射手獎。他曾在2018年加盟港超球隊傑志。

科蘭曾是曼聯射手，並代表烏拉圭出戰世界盃，在南非舉行世界盃的一屆贏得神射手獎。他曾在2018年加盟港超球隊傑志。

46歲的曼聯及傑志名宿前鋒科蘭（Diego Forlan），日前參加超過40歲組別的「大學聯賽」, 這名烏拉圭前國腳代表 Old Boys 球隊鬥 Old Christians 時，已攻入兩球，但因一次起腳射門時，因猛烈碰撞後倒地不起。

消息指他重重跌在球場上，表情痛苦，迅速引起場上球員的關注。主裁判及場上其他球員隨即示意醫療人員入場，為科蘭提供即時治療。

科蘭手術後情況穩定

根據烏拉圭媒體《Referi》報道，經檢查發現，他有三條肋骨骨折，並出現部分肺部塌陷，醫生需為其進行胸腔手術。報道指科蘭目前情況穩定。

adblk5
曼聯及傑志名宿前鋒科蘭（Diego Forlan）倒地不起，需要入院接受手術。 曼聯及傑志名宿前鋒科蘭（Diego Forlan）肋骨骨折，需要時間休養。

科蘭於2019年、40歲時正式從職業足球退役，隨後展開網球生涯。他去年獲得烏拉圭公開賽（Uruguayan Open）男子雙打正賽外卡資格，但在首輪出局。

科蘭曾是曼聯射手，並代表烏拉圭出戰世界盃，在南非舉行世界盃的贏得金靴獎。他曾在2018年加盟港超球隊傑志。

原文刊登於 Yahoo 體育

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News