曼聯名宿科蘭踢風流波起腳時重傷　骨折入院（有片）

科蘭曾是曼聯射手，並代表烏拉圭出戰世界盃，在南非舉行世界盃的一屆贏得神射手獎。他曾在2018年加盟港超球隊傑志。

46歲的曼聯及傑志名宿前鋒科蘭（Diego Forlan），日前參加超過40歲組別的「大學聯賽」, 這名烏拉圭前國腳代表 Old Boys 球隊鬥 Old Christians 時，已攻入兩球，但因一次起腳射門時，因猛烈碰撞後倒地不起。

消息指他重重跌在球場上，表情痛苦，迅速引起場上球員的關注。主裁判及場上其他球員隨即示意醫療人員入場，為科蘭提供即時治療。

科蘭手術後情況穩定

根據烏拉圭媒體《Referi》報道，經檢查發現，他有三條肋骨骨折，並出現部分肺部塌陷，醫生需為其進行胸腔手術。報道指科蘭目前情況穩定。