曼聯季後表演賽都輸　負東盟明星隊遭柴台艾摩廉：這是我們需要的（更新）

英超球隊的曼聯，球隊的頹勢沒想到延續到季後的表演賽。在周三（29日）晚舉行的表演賽，曼聯在馬來西亞以0:1不敵東盟明星隊，讓亞洲球迷都感受到英國球迷的失望。曼聯周四將會到港，並在周五（31日）與香港代表隊在香港大球場進行另一場表演賽。 由於哈利馬古尼（Harry Maguire）及達洛治（Diogo Dalot）將代表球隊轉到印度出席活動而不會來港，故他們在今場都先列正選，同樣正選也有門將的奧拿拿（Andre Onana）及文路爾烏加迪（Manuel Ugarte），還有邁奴（Kobbie Mainoo）、多古（Patrick Dorgu）及卡斯米路（Casemiro）。不過紅魔在吉隆坡的國家體育場，卻還是未能找到入球方法。

曼聯在下半場就將隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）以及阿密特迪亞路（Amad Diallo）等主將換入，還有盛傳提出離隊的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）。不過還是未能在東南亞的球迷面前取得入球，更被東盟明星隊憑一次的反擊，由緬甸國腳的貌茂倫（Maung Maung Lwin）攻入全場唯一入球，令東盟明星隊在這次表演賽擊敗曼聯。紅魔周四就會從馬來西亞來港，晚上會在大球場進行練習，周五會在大球場對香港代表隊。 BBC稱香港仍餘1萬門票 對於賽後在吉隆坡遭入場的球迷報以嘘聲，曼聯的主帥艾摩廉（Ruben Amorim）表示：「自我來到這裡，第一場開始就已經對球隊的表現感到內疚。這些嘘聲可能是我們需要的，因為在英超每一次的輸波球迷都總會留在這裡。我覺得每次我們比賽完，球迷都在我們身邊，就看下個賽季吧。」曼聯的行政總裁比拿達（Omar Berrada）在賽前接受球會內部的訪問表示：「我不能說一些的細節，不過我可以就我們已為不同的情景計劃了好幾個月。現在我們知道我們需要做甚麼，我們有很清晰的想法，在陣容上需要為哪些位置作投資。現在的問題是如何去執行這計劃，這同時需要慎重但又要有野心地進行。」

據英國廣播公司（BBC）報道，星期五晚的比賽仍有約1萬張門票未售出。艾摩廉被問到球會的表現為何仍要讓球迷入場來看，他表示：「如果你負擔得起，然後覺得這是重要的事，之後你就會來支持球會。我在年少時也有自己支持的球會，無論是甚麼的狀況，我都在那裡。在1990年代支持賓菲加是困難的事，他們的困境很大，然而我從沒有停止入場。這些人相信曼聯，無論是任何的情況。」