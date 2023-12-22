曼聯拜仁慕尼黑等表態拒重回歐超聯　歐洲足協會長稱不再阻止

儘管歐洲法院裁定歐洲足協（UEFA）及國際足協（FIFA），禁止球會及懲處球會參加歐洲超級聯賽屬違法，但是多支球會聲明不會參加，而最後未有退出的3支球會中，只有皇家馬德里及巴塞隆拿發聲明，當中亦只得巴塞態度積極。而歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）就表示，不會再阻止歐超聯成立。 歐洲法院在周四（21日）指，因為UEFA及FIFA「濫用領導地位」，而裁定他們阻止球會另立聯賽違法。不過當初參與的多支球會，未有再轉向支持。包括英超的曼聯、熱刺、車路士，德甲的拜仁慕尼黑、多蒙特，還有法甲的巴黎聖日耳門和意甲的國際米蘭，在周四晚都發聲明，表示不會加入歐超聯。

而直到最後都留在歐超聯的祖雲達斯、皇家馬德里及巴塞隆拿，就只有兩隊西班牙球會回應，當中皇馬以主席佩雷斯（Florentino Perez）聲明，佩雷斯歡迎有關的裁決，指歐洲足球不再被壟斷，而球會可以掌握自己的未來。他指皇馬會繼續以對足球的利益作決定，又表示會與各方面再討論，未有表態是否繼續參與。相反巴塞隆拿反應積極，並表示會邀請各方繼續參與歐超聯的討論。 歐超聯仍計劃遊說球會支持 A22的行政總裁列查特（Bernd Reichart）在裁決後就公布新的歐超聯計劃，當中會包括64支男子及32支的女子隊伍。列查特受訪時表示，有關的新計劃是進化的歐超聯，並且不再有永久的成員，以及會有升降的制度，回應球迷的批評。他指：「99%來自英國的批評都是反對永久會員，即是不會降級。他們說是背叛了足球的傳統。我們現在是討論一個開放而可以參與，精華制的並與本地聯賽並行的制度。」他指，如果他們成功遊說到球會，就可以遊說到球迷。列查特又指，他們是想創造能夠說服球迷及球會的建議，又指現在可以在陽光下進行，沒有人需要擔心被制裁。