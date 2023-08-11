曼聯提交球衣號碼予英超 新兵賀祖隆仍未有號碼 馬古尼仲有份？(附英超首輪賽程)

英超勁旅曼聯將在8月15日凌晨3時主場迎狼隊，賽前已提交2023/2024球季的球衣號碼予英超賽程，然而收購及離隊仍有變動，號碼料仍會作改動。當中丹麥神鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)仍未獲分派正式號碼，或會穿上費特轉投費倫巴治後的17號球衣。

▼ 曼聯2至10號球衣主人 ▼

曼聯確認了新賽季的暫定球衣號碼，新簽下前鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)仍然沒有號碼，並且在夏季轉會窗口結束之前可能還會有變動。賀祖隆上週末從阿特蘭大轉會後正式於奧脫福亮相，但由於輕微背傷將錯過開季，他的號碼還未確定。這名前鋒在意甲阿特蘭大的時候穿17號球衣，而這個號碼目前由巴西中場佔據，後者料日內以約1000英鎊轉投土耳其的費倫巴治，有機會在今年夏天離隊。

其他曼聯球員在開季第一場英超賽事對狼隊時，將穿著他們現有號碼，包括目前的49號加拿祖(Alejandro Garnacho)，但這名潛力新星仍可能更換號碼。曼聯官方呼籲球迷買球衣印字前，留意部份球員或會轉號碼的風險，儘管提交給英超的號碼大多數將不變。

這意味著新門將奧拿拿(Andre Onana)將穿著他在國際米蘭和阿積士時期慣穿的24號球衣，他的同夏季新加入的隊友美臣蒙特（Mason Mount）從車路士加開後穿著曼聯地位不一樣的7號球衣。後衛艾歷拜利（Eric Bailly）暫時沒有號碼，這名中堅在曼聯的時間一直穿3號球衣，但他並未被有在季前熱身賽名單中，料他即將離開曼聯。