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體育
2023-08-11 11:25:45

曼聯提交球衣號碼予英超 新兵賀祖隆仍未有號碼 馬古尼仲有份？(附英超首輪賽程)

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曼聯｜曼聯提交球衣號碼予英超 鬥狼隊前新兵賀祖隆仍未有號碼？

曼聯｜曼聯提交球衣號碼予英超 鬥狼隊前新兵賀祖隆仍未有號碼？

英超勁旅曼聯將在8月15日凌晨3時主場迎狼隊，賽前已提交2023/2024球季的球衣號碼予英超賽程，然而收購及離隊仍有變動，號碼料仍會作改動。當中丹麥神鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)仍未獲分派正式號碼，或會穿上費特轉投費倫巴治後的17號球衣。

曼聯2至10號球衣主人

曼聯暫定號碼，2號域陀連迪路夫（Victor Lindelof） 曼聯暫定號碼，5號馬古尼 曼聯暫定號碼，6號利辛度馬天尼斯 曼聯暫定號碼，7號美臣蒙特 曼聯暫定號碼，8號般奴費南迪斯 曼聯暫定號碼，9號馬迪爾 曼聯暫定號碼，10號拉舒福特

曼聯確認了新賽季的暫定球衣號碼，新簽下前鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)仍然沒有號碼，並且在夏季轉會窗口結束之前可能還會有變動。賀祖隆上週末從阿特蘭大轉會後正式於奧脫福亮相，但由於輕微背傷將錯過開季，他的號碼還未確定。這名前鋒在意甲阿特蘭大的時候穿17號球衣，而這個號碼目前由巴西中場佔據，後者料日內以約1000英鎊轉投土耳其的費倫巴治，有機會在今年夏天離隊。

英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖）

其他曼聯球員在開季第一場英超賽事對狼隊時，將穿著他們現有號碼，包括目前的49號加拿祖(Alejandro Garnacho)，但這名潛力新星仍可能更換號碼。曼聯官方呼籲球迷買球衣印字前，留意部份球員或會轉號碼的風險，儘管提交給英超的號碼大多數將不變。

這意味著新門將奧拿拿(Andre Onana)將穿著他在國際米蘭和阿積士時期慣穿的24號球衣，他的同夏季新加入的隊友美臣蒙特（Mason Mount）從車路士加開後穿著曼聯地位不一樣的7號球衣。後衛艾歷拜利（Eric Bailly）暫時沒有號碼，這名中堅在曼聯的時間一直穿3號球衣，但他並未被有在季前熱身賽名單中，料他即將離開曼聯。

曼聯新門將奧拿拿料會穿24號球衣。

曼聯新門將奧拿拿料會穿24號球衣。

曼聯暫定號碼

2 域陀連迪路夫
5 馬古尼
6 利辛度馬天尼斯
7 美臣蒙特
8 般奴費南迪斯
9 馬迪爾
10拉舒福特
12 馬拉西亞
14 基斯甸艾歷臣
16 阿密特迪亞路
17 費特
18 卡斯米路
19 華拉尼
20 達洛治
21 安東尼
22 希頓
23 盧克梳爾
24 奧拿拿
25 辛祖
26 甸恩軒達臣
28 法根度柏利斯查
29 雲比沙卡
33 班頓威廉斯
34 雲迪碧克
37 曼奴
39 麥湯米尼
49 加拿祖

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