曼聯撼熱刺 Ｃ朗欲溫好夢 卡尼態勇

近期火力減弱的曼聯，在香港時間周三深夜的英超快車大戰，迎擊聯賽三甲分子熱刺(20/10 03:15)，除寄望基斯坦奴朗拿度(C朗)，重溫上屆在「夢劇院」對賽連中三元的好夢外，箭頭拉舒福特傷愈隨時擔正，增添「紅魔」鋒力；不過，熱刺亦有聯賽入球不停的前鋒哈利卡尼在陣，紅魔必須先打好防守才能爭勝。

曼聯繼歐霸苦戰至補時入波，1比0氣走塞浦路斯的奧摩尼亞後；上仗續在奧脫福迎戰紐卡素，下半場狂攻對手，可惜中場費特及後備出場的拉舒福特先後錯失黃金機會，只能0比0終場，英超9戰得16分，比穩佔三甲的熱刺少7分但有少賽1場。紅魔今季鋒力欠銳利，荷蘭領隊滕哈格上仗賽後稱：「己隊沒有作出致命一擊，但全場有15次攻門，我深信前鋒入波將很多，其他球員包括中場及後衛也會負上這責任。」

連續3場主場出擊，今夜對手換上熱刺，但紅魔仍有爭勝寄望；事關曼聯及麾下球王C朗，均可稱熱刺剋星，曼聯除近3次對賽全勝外，歷來60次英超對戰錄得38勝，是該會在英超贏單一對手場數最多；加上C朗上屆在主場以3比2打敗熱刺時連中三元，歷來已攻入對手8球，亦是計英超單一球隊最多；前線則有拉舒福特小休後狀態漸復，防中麥湯米尼停賽後復出，今場必欲取勝爭上前列。