曼聯撼熱刺 Ｃ朗欲溫好夢 卡尼態勇

近期火力減弱的曼聯，在香港時間周三深夜的英超快車大戰，迎擊聯賽三甲分子熱刺(20/10 03:15)，除寄望基斯坦奴朗拿度(C朗)，重溫上屆在「夢劇院」對賽連中三元的好夢外，箭頭拉舒福特傷愈隨時擔正，增添「紅魔」鋒力；不過，熱刺亦有聯賽入球不停的前鋒哈利卡尼在陣，紅魔必須先打好防守才能爭勝。
曼聯繼歐霸苦戰至補時入波，1比0氣走塞浦路斯的奧摩尼亞後；上仗續在奧脫福迎戰紐卡素，下半場狂攻對手，可惜中場費特及後備出場的拉舒福特先後錯失黃金機會，只能0比0終場，英超9戰得16分，比穩佔三甲的熱刺少7分但有少賽1場。紅魔今季鋒力欠銳利，荷蘭領隊滕哈格上仗賽後稱：「己隊沒有作出致命一擊，但全場有15次攻門，我深信前鋒入波將很多，其他球員包括中場及後衛也會負上這責任。」
連續3場主場出擊，今夜對手換上熱刺，但紅魔仍有爭勝寄望；事關曼聯及麾下球王C朗，均可稱熱刺剋星，曼聯除近3次對賽全勝外，歷來60次英超對戰錄得38勝，是該會在英超贏單一對手場數最多；加上C朗上屆在主場以3比2打敗熱刺時連中三元，歷來已攻入對手8球，亦是計英超單一球隊最多；前線則有拉舒福特小休後狀態漸復，防中麥湯米尼停賽後復出，今場必欲取勝爭上前列。
三叉戟 三缺一
熱刺最強武器，當然是剛破個人紀錄、連續5場英超入波的英格蘭王牌射手哈利卡尼，加上好拍檔孫興民，仍是爭勝保證。不過今季「三叉戟」另外兩員則要養傷，主帥干地或需改陣式應對；當中上仗觸傷小腿舊患的巴西翼鋒李察利臣，原以為要缺席下月世盃，但檢驗後料休息兩周可復出，另一翼鋒瑞典的古路施夫斯基在上月尾國際賽後仍在養傷。干地賽前稱近月表現有進步的西班牙前鋒拜恩基爾及回復狀態的巴西前鋒盧卡斯莫拉，均可候命出場。
同晚兩支Big6球隊亦會亮相，剛戰打敗曼城的利物浦，主場迎戰韋斯咸(02:30)；而連歐戰寫下5連勝的車路士，作客新勝的賓福特(02:30)。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )