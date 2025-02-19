曼聯據報5.31訪港掘金 為啟德主場館「剪綵」

美國《紐約時報》旗下體育新聞網《The Athletic》周二（18日）報道，恐陷「護級危機」的英超名牌球會曼聯將於今夏完季後，到馬來西亞、香港踢表演賽「掘金」。本地傳媒《體路》引述消息指，曼聯可能在5月31日於啟德體育園作賽，若成事是紅魔鬼繼相隔12年再次訪港，為這個可容納5萬人的新球場「剪綵」，成為首支獻技的外國名牌足球隊。

按照目前賽程，目前排英超第15位的曼聯最後一場聯賽在5月25日舉行，假如足總盃和歐霸繼續晉級，足總盃決賽將在5月17日舉行、歐霸盃決賽則在5月21日。《The Athletic》引述消息報道，曼聯完成今季賽事後隨即將會到馬來西亞及香港開展「季後之旅」，並預期可帶來1,000萬美元（約7,775萬港元）收入。此外，報道又指紅魔7月會與般尼茅夫、韋斯咸及愛華頓到美國參加類似「英超錦標賽」的季前表演賽。賽會本來也邀請利物浦和阿仙奴參與，但兩隊都表示有意舉行亞洲之旅而拒絕，其中利物浦被盛傳可能於7月來港獻技，阿仙奴亦傳可能訪港。

曼聯過去多次訪港都是由國際文娛管理有限公司ProEvents籌辦，公司上月主辦賀歲盃後曾稱計劃5月會在啟德體育園主辦外隊賽，相信就是曼聯。《體路》亦引述可靠消息指曼聯可能於5月31日訪港，此前會先到馬來西亞獻技，若成事將是曼聯繼2013年後再次訪港。雖然與以往相比，曼聯如今成績明顯下滑，排名更已跌近護級區，不過在港仍有不少球迷，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也表明自己是「40多年曼聯擁躉」。