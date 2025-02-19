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體育
2025-02-19 10:38:04

曼聯據報5.31訪港掘金 為啟德主場館「剪綵」

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曼聯可能在5月31日於啟德體育園作賽，若成事是紅魔鬼繼相隔12年再次訪港，為這個可容納5萬人的新球場「剪綵」，成為首支獻技的外國名牌足球隊。

曼聯可能在5月31日於啟德體育園作賽，若成事是紅魔鬼繼相隔12年再次訪港，為這個可容納5萬人的新球場「剪綵」，成為首支獻技的外國名牌足球隊。

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美國《紐約時報》旗下體育新聞網《The Athletic》周二（18日）報道，恐陷「護級危機」的英超名牌球會曼聯將於今夏完季後，到馬來西亞、香港踢表演賽「掘金」。本地傳媒《體路》引述消息指，曼聯可能在5月31日於啟德體育園作賽，若成事是紅魔鬼繼相隔12年再次訪港，為這個可容納5萬人的新球場「剪綵」，成為首支獻技的外國名牌足球隊。

正陷「護級危機」的英超名牌球會曼聯將於今夏完季後，到馬來西亞、香港踢表演賽「掘金」。(曼聯FB) 正陷「護級危機」的英超名牌球會曼聯將於今夏完季後，到馬來西亞、香港踢表演賽「掘金」。(曼聯FB) 正陷「護級危機」的英超名牌球會曼聯將於今夏完季後，到馬來西亞、香港踢表演賽「掘金」。(曼聯FB) 英超｜卡斯米路堅持留曼聯到約滿 承認在後備席不開心。（資料圖片） 曼聯周日負熱刺後，目前只排英超第15位，有機會陷降班危機。(路透社) 曼聯低處未算低，傷兵滿營的紅魔於周日英超作客0:1不敵熱刺，聯賽榜跌落第15位。(路透社) 曼聯低處未算低，傷兵滿營的紅魔於周日英超作客0:1不敵熱刺，聯賽榜跌落第15位。(路透社) 曼聯於英超作客0:1不敵熱刺，聯賽榜跌落第15位，主帥艾摩廉對困境束手無策。(路透社) 曼聯球迷。(路透社)

按照目前賽程，目前排英超第15位的曼聯最後一場聯賽在5月25日舉行，假如足總盃和歐霸繼續晉級，足總盃決賽將在5月17日舉行、歐霸盃決賽則在5月21日。《The Athletic》引述消息報道，曼聯完成今季賽事後隨即將會到馬來西亞及香港開展「季後之旅」，並預期可帶來1,000萬美元（約7,775萬港元）收入。此外，報道又指紅魔7月會與般尼茅夫、韋斯咸及愛華頓到美國參加類似「英超錦標賽」的季前表演賽。賽會本來也邀請利物浦和阿仙奴參與，但兩隊都表示有意舉行亞洲之旅而拒絕，其中利物浦被盛傳可能於7月來港獻技，阿仙奴亦傳可能訪港。

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曼聯過去多次訪港都是由國際文娛管理有限公司ProEvents籌辦，公司上月主辦賀歲盃後曾稱計劃5月會在啟德體育園主辦外隊賽，相信就是曼聯。《體路》亦引述可靠消息指曼聯可能於5月31日訪港，此前會先到馬來西亞獻技，若成事將是曼聯繼2013年後再次訪港。雖然與以往相比，曼聯如今成績明顯下滑，排名更已跌近護級區，不過在港仍有不少球迷，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也表明自己是「40多年曼聯擁躉」。

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