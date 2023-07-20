曼聯料簽奧拿拿 福仔續約

曼聯大軍雖然正忙於應付熱身賽，但另一邊廂繼續積極組軍，去屆在歐聯表現出色的國際米蘭門將奧拿拿(Andre Onana)，抵達曼市準備簽約加盟外；並已成功跟隊中王牌射手拉舒福特(Marcus Rashford)續約至2028年，此子周薪高達325,000英鎊(約332萬港元)。

27歲的喀麥隆門將奧拿拿，今次連附加條款約以4,720萬英鎊轉會費加盟；英國時間周三在紅魔的卡寧頓訓練中心完成體測後，雙方將簽下一紙5年再加1年優先續約的合約條款。這位曼聯主帥滕哈格的阿積士舊部，上屆是國際米蘭殺入歐聯決賽的功臣之一外；近年以腳法出色、擅踢清道夫門將揚名，他來屆將取代已離隊的迪基亞，成為紅魔No.1門將，並且是繼英格蘭中場美臣蒙特(Mason Mount)後，紅魔今夏第二簽。曼聯希望奧拿拿及時辦妥簽證，稍後聯同大軍一起出發往美國之旅。