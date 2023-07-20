曼聯料簽奧拿拿 福仔續約

曼聯大軍雖然正忙於應付熱身賽，但另一邊廂繼續積極組軍，去屆在歐聯表現出色的國際米蘭門將奧拿拿(Andre Onana)，抵達曼市準備簽約加盟外；並已成功跟隊中王牌射手拉舒福特(Marcus Rashford)續約至2028年，此子周薪高達325,000英鎊(約332萬港元)。
27歲的喀麥隆門將奧拿拿，今次連附加條款約以4,720萬英鎊轉會費加盟；英國時間周三在紅魔的卡寧頓訓練中心完成體測後，雙方將簽下一紙5年再加1年優先續約的合約條款。這位曼聯主帥滕哈格的阿積士舊部，上屆是國際米蘭殺入歐聯決賽的功臣之一外；近年以腳法出色、擅踢清道夫門將揚名，他來屆將取代已離隊的迪基亞，成為紅魔No.1門將，並且是繼英格蘭中場美臣蒙特(Mason Mount)後，紅魔今夏第二簽。曼聯希望奧拿拿及時辦妥簽證，稍後聯同大軍一起出發往美國之旅。
曼聯接洽丹麥神鋒賀祖隆
至於上屆「重生」，上陣56次入30球的前鋒拉舒福特，成功跟球會續下「肥約」後表示：「我7歲加入曼聯已是一個夢想，我每次有幸穿起球會戰衣，都有著同樣的熱情、榮譽及決心以驅使我走向成功。未來仍有很多事情要實現，我仍然堅定不移，決心在可見未來贏取更多錦標。」紅魔仍銳意增強前線火力，有「新夏蘭特」之稱的阿特蘭大前鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)已同意個人條件，但兩會就轉會費仍在討價還價，據報這位丹麥前鋒身價達5,000萬英鎊。
至於今夏以自由身回紅魔跟操的35歲中堅莊尼伊雲斯(Johnny Evans)，已跟球會簽下短約，或是以防剛被褫奪曼聯隊長一職的哈利馬古尼(Harry Maguire)，今夏有離隊的可能。