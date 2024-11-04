曼聯新帥艾摩廉起底　師承摩連奴　C朗贈「詩人」外號

論當今最偉大領隊，艾摩廉選擇支持同鄉，而不是曼城的西班牙領隊哥迪奧拿。「世上沒有第二個摩連奴，他是獨一無二的。」艾摩廉說過，因此他絕不接受「摩連奴2.0」的稱號。不過，摩帥帶領羅馬出戰歐霸時，曾戲言：「歐霸盃有兩個摩連奴，一個是新的，一個是舊的。」

曼聯任命艾摩廉（Ruben Amorim）出任球隊教練（Head Coach）！這名39歲少帥師承摩連奴，當年在里斯本大學修讀教練課程時，摩連奴就是其導師。艾摩廉選擇放棄一份3倍人工的差事，接過滕哈格（Erik ten Hag）留下的帥印，直言「It's now or never！機不可失，我不想後悔！」

艾摩廉曾因未能衛冕主動辭職

偶像拿自己相提並論，可見艾摩廉的風格多似摩連奴（Jose Mourinho），不過「恩師」愛排4-3-3陣式，艾摩廉卻喜用3-4-3。他2020年4月執教士砵亭，馬上領軍獲得聯賽冠軍，打破球隊的19年葡超冠軍荒；翌季未能衛冕，他竟然主動提出辭職，結果獲全隊上下挽留，第三季再次稱霸葡超。

也許是艾摩廉出口成詩，獲球王基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）贈以「詩人」外號！遺憾的是，般奴費南迪斯2020年1月離開士砵亭，因此沒能與艾摩廉共事，不過如今終於有望在曼聯合作。艾摩廉最大本事是，不怕球隊賣人，依然保持成績。

艾摩廉球員時代以效力賓菲加為主，後來31歲就高掛球靴。此子頗有生意頭腦，目前身家約1300萬英鎊；太太Maria大學修讀電信工程師，自己室内裝修公司，合夥人是前葡萄牙國腳維亞拿的太太。有趣的是，維亞拿（Hugo Viana）目前是士砵亭體育總監，一手捧起艾摩廉，他下季很可能轉投曼城出任總監，屆時恐怕友情要放一邊，各為其主啦！