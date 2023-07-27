曼聯新門將奧拿拿首披曼聯球衣即出洋相　熱身賽兩球不敵皇馬（有片）

剛從國際米蘭加盟的喀麥隆門將奧拿拿（Andre Onana），在曼聯對皇家馬德里的熱身賽，首度為紅魔把關。然而這位新兵開賽6分鐘就出現失誤，被對手的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）笠入，而皇馬最終亦以2:0擊敗曼聯。

在之前一日，曼聯在對域斯咸的友賽就派出全部的青年軍上陣，結果以1:3不敵這支來季才升上英乙的球隊。而在美國侯斯頓舉行的這場比賽，曼聯以主力陣容應戰，當中新兵的奧拿拿更是首度披甲。然而在熱身賽贏過阿仙奴後，曼聯開賽僅6分鐘，魯迪格（Antonio Rudiger）的長傳，比寧咸接應，奧拿拿出迎至禁區頂，結果笠入，比寧咸取得在皇馬的首個入球。