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體育
2023-07-27 11:24:36

曼聯新門將奧拿拿首披曼聯球衣即出洋相　熱身賽兩球不敵皇馬（有片）

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比寧咸笠死奧拿拿取得在皇馬的第一個入球。(美聯社)

比寧咸笠死奧拿拿取得在皇馬的第一個入球。(美聯社)

剛從國際米蘭加盟的喀麥隆門將奧拿拿（Andre Onana），在曼聯對皇家馬德里的熱身賽，首度為紅魔把關。然而這位新兵開賽6分鐘就出現失誤，被對手的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）笠入，而皇馬最終亦以2:0擊敗曼聯。

在之前一日，曼聯在對域斯咸的友賽就派出全部的青年軍上陣，結果以1:3不敵這支來季才升上英乙的球隊。而在美國侯斯頓舉行的這場比賽，曼聯以主力陣容應戰，當中新兵的奧拿拿更是首度披甲。然而在熱身賽贏過阿仙奴後，曼聯開賽僅6分鐘，魯迪格（Antonio Rudiger）的長傳，比寧咸接應，奧拿拿出迎至禁區頂，結果笠入，比寧咸取得在皇馬的首個入球。

曼聯穿上2023/2024作客球衣，熱身賽負皇馬。（美聯社） 曼聯穿上2023/2024作客球衣，熱身賽負皇馬。（美聯社） 曼聯穿上2023/2024作客球衣，熱身賽負皇馬。（美聯社） 曼聯穿上2023/2024作客球衣，熱身賽負皇馬。（美聯社） 曼聯穿上2023/2024作客球衣，熱身賽負皇馬。（美聯社）

祖斯奴倒掛「埋齋」

兩隊在之後的比賽，其實都未有再爭取到入球。直到下半場接近完場，祖斯奴（Joselu Mato）接應盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）的傳中，遠柱倒掛射入，令皇馬終以2:0的比數取勝，曼聯連續兩日在熱身賽落敗。

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