曼聯歐霸再戰奧摩尼亞 C朗爭奧脫福開齋

上仗英超勇當「後備奇兵」的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，香港時間今晚深夜在歐霸賽場料將擔正，領軍在E組迎戰同組包尾的奧摩尼亞(14/10 03:00)；上次交手「射極唔入」的C朗，或可乘勢及對手一號門將今場或因傷倦勤，為紅魔射入「第700+」球，兼今季在奧脫福的開齋球！



C朗本屆暫時只為紅魔取得2個入球，一球是歐霸作客鬥舒列夫射入12碼；而上仗英超後備登場則射入擊敗愛華頓的奠勝入球。曼聯目前在歐霸E組2勝1負排第2，為提早鎖定出線資格，今場迎戰3戰全敗的塞浦路斯球隊奧摩尼亞，預計領隊滕哈格又會以「歐霸主力」C朗掛帥，並以上仗英超未有出場的艾蘭加及查頓辛祖輔以攻堅，加強前線活力。巴西中場費特亦料會登場，要爭取歐霸3連勝，應無難度。

對手奧摩尼亞上仗主場交手先開紀錄領先半場，但當紅魔下半場換入拉舒福特即扭轉局勢，最終僅勝3比2。不過，該仗奧摩尼亞巴西門將法比安奴，是「輸得少」功臣，全場作出5次撲救，但此子剛戰聯賽因肩傷提早退下火線；前蘇超名帥、現為奧軍教練的尼爾連儂賽前稱，法比安奴肯定無法隨軍征戰奧脫福，料副選門將彭拿爾將要頂替上陣，面對仍努力入球的C朗，肯定非常忙碌。

阿仙奴勢輪換征挪威 同晚「英超一哥」阿仙奴將會飛赴挪威，在A組作客波杜基林特(14/10 00:45)。兵工廠暫時分組賽兩戰全勝，上周主場3球輕取對手，料上仗有入球的箭頭尼基迪亞、中堅洛賀丁及攻中法比奧韋拉將續擔正，其餘副選兵亦將獲派上陣爭取各項賽事6連勝，以留力周日英超作客鬥列斯聯。