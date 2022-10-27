曼聯歐霸誓挫舒列夫 C朗解凍披戰衣

齊心就事成！曼聯的葡國球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，近日與主帥滕哈格作「危機對話」後，據報雙方已解決分歧；C朗更已回歸一隊復操，可望在今晚深夜歐霸E組主場對舒列夫(28/10 03:00)之戰披甲擔正。「紅魔」今場只要多取1分便肯定出線，碰上對手剛有主帥離職，軍心混亂，相信有力在主場大開殺戒！

曼聯之前英超對熱刺之戰，列後備的C朗在球賽尾段提早離場，賽後主帥滕哈格強調C朗必須承擔後果，結果此子隨即被剔出之後對車路士的大軍名單，更被勒令單獨操練。「坦克」之後稱會與C朗再溝通，以了解他是否願意道歉及承諾配合大軍安排，否則或會考慮在明年1月將他賣走。隨後二人在本周初會面，之後C朗周二再次現身卡寧頓訓練場，回歸一隊操練。英媒報道，二人已化解分歧，C朗今場將會候命出戰。

紅魔上仗英超與車路士賽和1比1，至今在各項賽事近6場不敗；大軍在戰畢藍戰士後，全體放假兩天，到英國時間周二復操，除C朗外，好消息是包括哈利馬古尼、雲比沙卡與安東尼馬迪爾等，齊齊傷愈復操，主帥調動可更為靈活。事實上，在歐霸E組以4戰9分排次名的紅魔，帶甩第3位的舒列夫6分，今場只要和波便可提早出線；若能取3分，則可挑戰以12分排榜首的皇家蘇斯達。