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體育
2022-09-15 04:30:17
日報

曼聯歐霸鬥巨人殺手 C朗紅魔誓齊開齋

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C朗

C朗上仗食詐胡。

C朗繼續掛帥求開齋！上仗歐霸分組賽落筆打三更的曼聯，今輪在E組出征摩爾多瓦鬥「巨人殺手」舒列夫(16/09 00:45)，將可精銳盡出，預計球王基斯坦奴朗拿度續正選掛帥，力求今屆開齋破悶局外，亦要為「紅魔」敲響分組賽勝門。

由於英女王逝世，曼聯上仗作客富咸，以及原定周日(18日)迎戰列斯聯的英超賽事需改期，令紅魔可毫無保留應付今場歐霸分組賽。該隊上周中於首場分組賽表現失色，不敵西甲皇家蘇斯達，0比1喪師奧脫福，相信主帥滕哈格今仗定必更小心部署，誓在歐霸開齋。

滕哈格

滕哈格

曼聯

紅魔認真操練爭取正選。

從周初出發前的操練所見，上仗缺席的正選左閘勞基梳爾已復操，可與荷蘭新兵杜維爾馬拉西亞爭正選；而近日加操特訓的巴西中場卡斯米路及前鋒安東尼馬菲奧斯，以及球王C朗均有望正選上陣。今季「降格」出戰歐霸的C朗，今場料與查頓辛祖及安東尼馬菲奧斯合組三叉，力求取得其今屆個人首個入球及助球隊分組響勝鼓。防守方面，上仗歐霸正選隊長哈利馬古尼及連迪路夫今仗或列後備。

曼聯

曼聯力求歐霸分組賽開齋及重返勝軌。

卡斯米路

卡斯米路要加操。

安東尼

安東尼

舒列夫上屆歐聯分組曾挫皇馬

不過對手舒列夫(Sheriff Tiraspol)絕非魚腩，這支摩爾多瓦班霸今屆在歐聯外圍賽出局後轉戰歐霸，但上仗首輪作客以3比0大炒塞浦路斯的奧摩尼亞；更「威水」戰績是上屆曾在歐聯分組賽作客班拿貝，2比1打敗皇家馬德里，惜最後以分組賽第3名轉戰歐霸淘汰圈附加賽(即32強)，僅負葡超布拉加出局。教練杜馬斯(Stjepan Tomas)在剛戰球隊聯賽贏波後表示，無懼曼聯來犯，並說：「曼聯是世上最出名球會，他們周末沒有比賽；而我們要好好準備自己，最重要是先做好防守，等待機會來臨。我們現在是一支有經驗的球隊，踢了很多歐聯、歐霸比賽。」

由於烏克蘭戰火的關係，舒列夫主場不獲歐洲足協批淮在其所屬的Transnistria舉行，要改在摩爾多瓦首都基希訥烏上演，球場可容納10,400名球迷，預計有600名紅魔球迷現場打氣。

拉希德

舒列夫前鋒拉希德上仗有入球。

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